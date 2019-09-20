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20 сентября 2019, пятница, 10:47 680
Экономика 2019-09-20T10:48:32+03:00
Українські Новини
Компании Ахметова уже контролируют 5 из 8 украинских коксохимических предприятий, - СМИ

Компании Ахметова уже контролируют 5 из 8 украинских коксохимических предприятий, - СМИ

Холдинг бизнесмена Рината Ахметова уже поглотил 5 из 8 украинских коксохимических заводов, включая крупнейший в Европе Авдеевский КХЗ. Последними приобретениями стали Днепровский коксохимический завод и "Южкокс", в которых пока участие Ахметова проявляется опосредованно.

Об этом говорится в расследовании "Монополист под прикрытием" программы "Схемы" и Центра противодействия коррупции, обнародованном на сайте Радио Свобода.

Всего в Украине двенадцать коксохимических заводов, четыре из которых расположены на оккупированной территории. На подконтрольной территории осталось только восемь коксохимов, пять из которых прямо или косвенно контролирует Ринат Ахметов и его бизнес-партнер по "Метинвесту", народный депутат от "Оппозиционного блока" - Вадим Новинский.

Три завода были в собственности Ахметова и Новинского еще до оккупации Донбасса - Авдеевский коксхохимичний, проектная мощность кого составляет 40% украинского производства, "Запорожкокс" и мощности на "Азовстали". Еще над двумя заводами они получили контроль уже после Революции достоинства, утверждают авторы расследования.

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