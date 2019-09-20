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Пресс-центр 2019-09-20T12:30:03+03:00
Українські Новини
25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 сентября (среда) 2019 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" (г. Киев, ул. Эспланадная, 20) состоится круглый стол на тему: "Оккупированные территории: Видение жизни после освобождения".

Организатор: ОО "Аналитическая группа "Левиафан".

Цель круглого стола: обсуждение ситуации на Востоке Украины и в Крыму, а также проведение дискуссии по следующим вопросам:

  1. Что произойдет после того, как Украина возобновит суверенитет над оккупированными территориями?
  2. Как будет синхронизироваться законодательство Украины и оккупированных территорий?
  3. Какой для этого нужен переходный период?
  4. Какое правовое определение будет применено к тем, кто сотрудничал с оккупантом и оккупационными администрациями?
  5. Где граница между коллаборацией и бытовым сотрудничеством с оккупантом?
  6. Когда будет введена ответственность за коллаборационизм?
  7. Возможно ли полностью восстановить суверенитет над оккупированными территориями в рамках реализации Минских соглашений?
  8. Нужны ли социальные программы примирения между "наемниками" ОРДЛО и украинцами?
  9. Судьба вынужденных переселенцев: куда возвращаться, на какие средства?
  10. Что будет с правонарушениями, которые совершались за этот период на оккупированных территориях?

Модератор мероприятия - директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.  

Участники:

  • Олег Саакян, руководитель "Единый координационный центр";
  • Александр Кульга, руководитель Координационного центра перемещенных ЗВО;
  • Михаил Апостол, советник министра внутренних дел;
  • Ахтем Чейгоз, народный депутат Украины;
  • Представитель Министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий;
  • Представители органов государственной власти и ведомств;
  • Валентин Гладких, эксперт ОО "Слово и Дело";
  • Богдан Бондаренко, политолог;
  • Александр Москалюк, юрист;
  • Геннадий Дубов, юрист;
  • Андрей Вигиринський, юрист.

Регистрация участников и детали: Гаврилюк Дарья +380 68 244 07 09 или ngoleviathan@gmail.com

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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