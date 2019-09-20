25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 сентября (среда) 2019 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" (г. Киев, ул. Эспланадная, 20) состоится круглый стол на тему: "Оккупированные территории: Видение жизни после освобождения".

Организатор: ОО "Аналитическая группа "Левиафан".

Цель круглого стола: обсуждение ситуации на Востоке Украины и в Крыму, а также проведение дискуссии по следующим вопросам:

Что произойдет после того, как Украина возобновит суверенитет над оккупированными территориями? Как будет синхронизироваться законодательство Украины и оккупированных территорий? Какой для этого нужен переходный период? Какое правовое определение будет применено к тем, кто сотрудничал с оккупантом и оккупационными администрациями? Где граница между коллаборацией и бытовым сотрудничеством с оккупантом? Когда будет введена ответственность за коллаборационизм? Возможно ли полностью восстановить суверенитет над оккупированными территориями в рамках реализации Минских соглашений? Нужны ли социальные программы примирения между "наемниками" ОРДЛО и украинцами? Судьба вынужденных переселенцев: куда возвращаться, на какие средства? Что будет с правонарушениями, которые совершались за этот период на оккупированных территориях?

Модератор мероприятия - директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Участники:

Олег Саакян, руководитель "Единый координационный центр";

руководитель "Единый координационный центр"; Александр Кульга, руководитель Координационного центра перемещенных ЗВО;

руководитель Координационного центра перемещенных ЗВО; Михаил Апостол, советник министра внутренних дел;

советник министра внутренних дел; Ахтем Чейгоз, народный депутат Украины;

народный депутат Украины; Представитель Министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий;

Представители органов государственной власти и ведомств;

Валентин Гладких, эксперт ОО "Слово и Дело";

эксперт ОО "Слово и Дело"; Богдан Бондаренко, политолог;

политолог; Александр Москалюк, юрист;

юрист; Геннадий Дубов, юрист;

юрист; Андрей Вигиринський, юрист.

Регистрация участников и детали: Гаврилюк Дарья +380 68 244 07 09 или ngoleviathan@gmail.com

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