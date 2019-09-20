25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 сентября (среда) 2019 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" (г. Киев, ул. Эспланадная, 20) состоится круглый стол на тему: "Оккупированные территории: Видение жизни после освобождения".\r\nОрганизатор: ОО "Аналитическая группа "Левиафан".\r\n Цель круглого стола: обсуждение ситуации на Востоке Украины и в Крыму, а также проведение дискуссии по следующим вопросам:\r\n\r\nЧто произойдет после того, как Украина возобновит суверенитет над оккупированными территориями?\r\nКак будет синхронизироваться законодательство Украины и оккупированных территорий?\r\nКакой для этого нужен переходный период?\r\nКакое правовое определение будет применено к тем, кто сотрудничал с оккупантом и оккупационными администрациями?\r\nГде граница между коллаборацией и бытовым сотрудничеством с оккупантом?\r\nКогда будет введена ответственность за коллаборационизм?\r\nВозможно ли полностью восстановить суверенитет над оккупированными территориями в рамках реализации Минских соглашений?\r\nНужны ли социальные программы примирения между "наемниками" ОРДЛО и украинцами?\r\nСудьба вынужденных переселенцев: куда возвращаться, на какие средства?\r\nЧто будет с правонарушениями, которые совершались за этот период на оккупированных территориях?\r\n\r\nМодератор мероприятия - директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n Участники:\r\n\r\n Олег Саакян, руководитель "Единый координационный центр";\r\nАлександр Кульга, руководитель Координационного центра перемещенных ЗВО;\r\n Михаил Апостол, советник министра внутренних дел;\r\n Ахтем Чейгоз, народный депутат Украины;\r\nПредставитель Министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий;\r\nПредставители органов государственной власти и ведомств;\r\n Валентин Гладких, эксперт ОО "Слово и Дело";\r\n Богдан Бондаренко, политолог;\r\n Александр Москалюк, юрист;\r\n Геннадий Дубов, юрист;\r\nАндрей Вигиринський, юрист.\r\n\r\nРегистрация участников и детали: Гаврилюк Дарья +380 68 244 07 09 или ngoleviathan@gmail.com \r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж