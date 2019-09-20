Украина теряет рынок транзитных авиаперевозок из-за непродуманной госполитики, - новый руководитель МАУ Дыхне

Из-за необходимости облета территории РФ становится невыгодным транзитный подвоз пассажиров с восточного направления для пересадки в аэропорту "Борисполь", заявил Евгений Дыхне, новый президент авиакомпании "МАУ".

"Необходимость облета территории неподконтрольных восточных регионов Украины, Крыма, а также территории Российской Федерации предполагает увеличение маршрута полета, а, следовательно, и расходов непомерно дорогого авиатоплива. Это делает МАУ неконкурентным как по времени в пути, так и по стоимости перелета. Кроме того, это нарушает хабовую бизнес-модель авиакомпании, ведь подвоз пассажиров с восточного направления для пересадки в "Борисполе" становится не выгодным", - написал он в статье для Центра транспортных стратегий.

Транзитный авиахаб в бориспольском аэропорту начали развивать еще с 2011 г. По словам Дыхне, создавая совместно с "Борисполем" авиационный продукт (хаб), МАУ ежегодно наращивает в среднем 20% пассажиров в год. От этого выигрывают все: государство - пополнение бюджета; сотрудники - рабочие места и рост окладов; пассажиры - конкурентные цены (средняя стоимость авиабилета МАУ составляет $117) и удобные маршруты. Дополнительно вокруг авиации возникает большое количество бизнесов.

Однако государственная политика, к сожалению, препятствует дальнейшему развитию транзитного потенциала Украины. Как поясняет Дыхне, для аэропорта "Борисполь" это выражалось в введении дивидендов в размере 90%, которые фактически изымали у предприятия любой финансовый ресурс для развития. Для авиакомпаний это высокая фискальная нагрузка (тарифы на аэронавигационное обслуживание, акцизы на топливо, др.) и необходимость облета территорий РФ.

"Национальный перевозчик оказался в значительно худших условиях, чем его ближайшие конкуренты из Турции, Польши, Латвии, и даже Беларуси", - делает вывод президент МАУ.

Он убежден, что в данной ситуации нужно быть реалистами.

"Мне, как новому президенту авиакомпании, доступны исключительно финансовые инструменты - оптимизация и сокращение. А политические и законодательные инструменты подвластны политикам и депутатам… очень многое зависит от пограничных, таможенных, налоговых норм, миграционного законодательства и т.д. В этих сферах нужна либерализация, пересмотр жестких правил, которые сдерживают не только интерес иностранцев к Украине, но и развитие украинских авиакомпаний", - говорит Дыхне о необходимости проведения ключевых реформ в авиаотрасли.