В Одеской области ради "кофе-брейка" двое голландцев незаконно пересекли границу

В Одесской области, где ранее выгорело 300 га земли, пограничниками Измаильского отряда было задержано двоих голландцев, которые незаконно пересекли границу, плывя по Дунаю на каяках. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передают Українські Новини.Согласно сообщению, сигнал поступил 18 сентября от местных жителей.

"Нарушителями государственной границы Украины оказались двое граждан Королевства Нидерланды. Пограничникам они объяснили, что вышли из Румынии и решили причалить к ближайшему берегу, чтобы попить кофе. А о том, что это украинский город Рени и они уже не в странах Евросоюза, они бы и не знали",- говорится в сообщении.

Пограничники задержали двух голландцев,которые незаконно пересекли границу Украины.Фото:dpsu.gov.ua

Отмечается, что иностранцы причалили возле стратегического объекта – Ренийского порта.

Последствием такого "кофе-брейка" стало привлечение голландцев к административной ответственности. Сообщается, что нарушителей передали румынской стороне.

Как сообщали Українські Новини, в марте текущего года правоохранители задержали находящегося в розыске Интерпола россиянина в Винницкой области.

Кроме того, в 2017 году пограничники задержали венгерского парашютиста, который нечаянно незаконно пересек границу Украины.