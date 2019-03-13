Из-за шквального ветра и пожара в бане в Одесской области выгорели сотни километров природного парка

В Одесской области, во вторник, 12 марта, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали масштабный пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о том, что в Белгород-Днестровском районе на 45 километре автодороги Одесса-Рени горит камыш, спасатели получили еще днем 11 марта. По прибытию на место вызова они установили, что горит сухая трава, камыш и три здания на территории кооператива "Маяк": баня, хозяйственная постройка и двухэтажный жилой дом. В 16:30 пожарные ликвидировали возгорание построек на площади 60 кв. метров.

Из-за сильного ветра пожар быстро распространился на водно-болотную растительность Нижнеднестровского национального природного парка. Ликвидация огня осложнялась отсутствием подъездов к очагам пожара.

Лишь в 08:38 вторника, 12 марта, пожар, который охватил площадь в 300 гектаров, удалось полностью потушить.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Нацпарк Одесской области охватил сильный пожар. Ранее появились зрелищные фото песчаной бури в Одессе.