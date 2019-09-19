Медведчук заявил, что украинская власть не намерена выполнять Минские соглашения

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ВР, рассказал о том, как он оценивает состоявшиеся вчера в Минске переговоры. Об этом пишет пресс-служба.

"Насколько я понимаю и насколько я слышу по сообщениям в СМИ, никаких договоренностей не достигнуто", ‒ заявил парламентарий.

Виктор Медведчук напомнил: 2 сентября во время встречи советников глав государств "нормандской четверки" было принято решение, что "формула Штайнмайера" должна быть письменно зафиксирована. Однако, как отметил политик, вчера в Минске был отказ от соответствующего утверждения и подписания документа.

По словам Медведчука, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко понимает "формулу Штайнмайера" исключительно в своем прочтении. "Он правильно говорит о том, что необходимо проводить выборы и в первый день после выборов вступает в силу закон об особом статусе, который был принят, но не разблокирован", ‒ заявил Медведчук. При этом он подчеркнул: Пристайко не говорит о том, что "Минские соглашения предусматривают постоянную основу внесения изменений в Конституцию и внедрение, имплементацию в Конституцию особого статуса".

Парламентарий также отметил, что для проведения выборов на Донбассе Верховная Рада Украины должна принять закон о выборах на этих неконтролируемых территориях. "А для того, чтобы Верховная Рада приняла этот закон (я иду дальше), согласно Минским соглашениям, необходимо согласовать модальность этого закона с представителями Донецка, Луганска. То есть это не короткий срок для подготовки и это длинное логистическое плечо", ‒ заявил Медведчук.

Политик особо отметил, что с 2016 года вопрос мирного урегулирования на Донбассе так и не сдвинулся с места: "В октябре 2016 года на очной, последней, кстати, встрече глав государств "нормандской четверки" была принята "формула Штайнмайера" и то, что она будет реализовываться. Но Украина отказалась тогда от ее реализации. Прошло более трех лет. Фактически три года прошло. А воз и ныне там".

Напомним, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно выступает за реализацию "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", поскольку они признаны безальтернативными во всем мире.