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  • "Фармак" признан лучшей фармкомпанией Украины по результатам ХХ конкурса профессионалов фармотрасли "Панацея"
19 сентября 2019, четверг, 16:40 27 Пресс-релиз
Экономика 2019-09-19T16:40:56+03:00
Українські Новини
"Фармак" признан лучшей фармкомпанией Украины по результатам ХХ конкурса профессионалов фармотрасли "Панацея"

"Фармак" признан лучшей фармкомпанией Украины по результатам ХХ конкурса профессионалов фармотрасли "Панацея"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) признана лучшей фармацевтической компанией Украины по результатам ХХ конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины "Панацея".

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, 18 сентября состоялась церемония награждения победителей XX конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины "Панацея 2019", в котором компания "Фармак" стала победителем конкурса в номинации "Компания года".

"Недавно состоялась ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве. Форум был посвящен теме государственного управления ради счастья, в частности анализа основных проблем современности, связанных с этим. Если углубиться в тему счастья, то можно увидеть, что для каждой страны это понятие состоит из различных факторов. И единственный показатель, который имеет практически одинаковую долю в любом государстве - это здоровье. Здоровье - базовая ценность как для каждого человека, так и для страны в целом. Поэтому рецепт счастья для Украины простой - сделать здоровья национальным приоритетом. "Фармак" служит людям уже почти 95 лет! ", - отметил исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

По его словам, все это время компания выполняет свою основную задачу - делает доступным лечение современными и эффективными лекарственными препаратами.

Костюк отметил, что "Фармак" продолжит нести свою миссию дальше, расширяя свое присутствие в терапевтических группах, увеличивая производственные мощности и совершенствуя технологии

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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