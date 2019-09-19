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19 сентября 2019, четверг, 17:22 329
Жизнь 2019-09-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Рождение смайлика: день, когда Интернет улыбнулся миру

Рождение смайлика: день, когда Интернет улыбнулся миру

19 сентября одному из самых распространенных символов исполняется 34 года, передают Українські Новини. 

В этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона в городе Питтсбург (США, штат Пенсильвания) Скотт Фалман в университетской сети, прототипе первых форумов, впервые отправил своим коллегам-преподавателям электронное сообщение-пиктограмму, состоявшее из двоеточия, кавычек и дефиса. 

"Предлагаю, чтобы следующая пиктограмма :-)  символизировала радость", - написал ученый в письме.

Электронное сообщение Филмана. Фото: TwitockWorldEmojiDayЭлектронное сообщение Филмана. Фото: TwitockWorldEmojiDay

Профессор предложил также пиктограмму из символов :-(, которая в первое время использовалась исключительно для обозначения особо важных частей текста, ну а сейчас - чтобы сообщить о плохом настроении.

В середине 90-х дуэт веселого и грустного смайликов перестал удовлетворять потребности пользователей Интернета и появились многочисленные новые варианты: сердитые, наивные, удивленные, заинтересованные. Вскоре культ смайликов начал эволюционировать, и с каждым годом придумывались все новые и новые символы. 

Смайлы. Скриншот: iPhoneСмайлы. Скриншот: iPhone

Презентация Apple 2017, Фото: AppleПрезентация Apple 2017, Фото: Apple

Смайлы в Viber. Скриншот: ViberСмайлы в Viber. Скриншот: Viber

Как сообщали Українські Новини, в честь дня эмоджи Apple добавил 70 новых смайлов. Ранее глава МИД Австралии дала интервью с помощью 26 смайликов. Также более 2 тысяч американцев составили самый большой "смайлик" в мире.

Больше новостей о: США Apple Смайлик День рождения эмоджи

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