Блогер пояснил, почему оценщики боятся реформы рынка оценки недвижимости

На рынке оценки недвижимости назревает скандал. Сообщество оценщиков и поддерживающие их активисты-"грантоеды" резко выступают против законопроекта №2047-1, который зарегистрирован в Верховной Раде Украины. В законопроекте предлагается закрыть оценщикам доступ к сделкам с недвижимостью. Вместо них все операции с недвижимостью будут оцениваться через электронные площадки, подсоединенные к базе Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины. Оценщики ратуют за скорейшее принятие другого законопроекта - № 2047 , который ликвидирует авторизированные торговые площадки и дает право оценщикам напрямую работать с Единой электронной системой оценки ФГИ Украины.

Об этом в своем блоге на веб-сайте издания "Украинская правда" написал украинский журналист и блогер Сергей Лямец.

По мнению автора, главный вопрос в том, – кто будет зарабатывать на более чем 700 тыс. сделок в год. Оценщики отчаянно дерутся за рынок, привлекая к борьбе активистов и, рассказывая о коррупции в действующей системе. Хотя сами же оценщики серьезно подмочили репутацию профессии, годами занижая реальную стоимость объектов ради личного обогащения. В 2018 году ФГИ Украины запустил Единую базу отчетов об оценке, внутри которой появился блок сравнения цен. После этого лазейка по искусственному занижению оценки стоимости объектов была практически закрыта. Новая система, как считает автор, технологически очень похожа на Prozorro. Поэтому ее критика со стороны оценщиков вызывает сомнения в предвзятости. Кроме того, запуск Единой базы дал солидный финансовый результат: за год новая система оценки принесла госбюджету более 9 млрд гривен.

Рассуждая о причинах протеста оценщиков против законопроекта №2047-1, автор отмечает: "… Причин две. Первая – оценщиков устраняют как класс. Их не уничтожают вообще, но с недвижимостью работать – запрещают. Придется или самим становиться электронными площадками, или терять профессию. Понимаю, это обидно. Ты столько лет учился и зарабатывал, и тут тебе волчий билет. Пожалуй, это даже несправедливо. Хотя, как сказать. Если ты столько лет намахивал бюджет, а тут вдруг заговорил о справедливости – хотелось бы поговорить об этом… Вторая причина – есть риск монополизации рынка площадок. Что оценщики, если захотят сделать свою площадку, просто не смогут ее зарегистрировать. Есть такой риск. Чтобы избежать его, нужно дополнительно урегулировать процесс регистрации площадок".

По мнению автора, двухуровневые системы оценки (№2047-1) лучше одноуровневых (№2047). Последние, как например, минюстовская "СЕТАМ", приводят к монополии и непрозрачности. "То есть, с одноуровневой системой мы рискуем получить типично украинское явление – некий коррупционный междусобойчик. Могут ли в нем участвовать оценщики? А что, вы сомневаетесь?" - задается вопросом блогер.

Двухуровневые системы, напротив, всегда дают больше возможностей для контроля со стороны клиента. Также, как считает автор, ликвидация электронных площадок, которая предлагается в №2047, не выгодна клиентам. Им придется сначала искать оценщика и договариваться с ним, а уже потом идти регистрировать сделку с недвижимостью. Если площадки сохранить (№2047-1), то клиенту достаточно прийти к нотариусу – и он все сделает. Причем, внесет в систему данные по шаблону.

Несмотря на разницу в подходах к реформе рынка оценки, автор убежден, что народных депутатов объединяет желание побороть коррупцию. В первую очередь поломать действующую систему, которую в СМИ часто связывают с нардепом Антоном Яценко. "Депутаты "Слуги народа" хотят выписать все так, чтобы коррупции не было".