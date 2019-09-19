"Платформа" Бойко назвала преступлением введение рынка земли без референдума

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала проведения общенационального референдума по вопросу свободной купли и продажи земли и считает, что запуск земельного рынка вопреки воле украинских граждан станет политическим преступлением.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Сегодня (19 сентября), выступая на конференции, посвященной реформе земельных отношений, Президент Владимир Зеленский вновь заявил, что рынок земли в Украине будет запущен в обязательном порядке. Действуя вопреки воле украинских граждан, власть продолжает продавливать идею распродажи украинской земли", - сказано в заявлении ОПЗЖ.

Оппозиционеры подчеркнули, что стремление распродать украинскую землю становиться стержнем государственной экономической политики. Руководство государства отказывается учитывать тяжелое экономическое положение украинских фермеров, закрывает глаза на тотальную бедность и социальную незащищенность селян-собственников земли. Не представив на обсуждение общества даже проекта земельной реформы, не устранив проблемы с подготовкой земельного кадастра, нынешняя власть твердит о неизбежности отмены "земельного моратория".

Оппозиционеры заявили, что власть упорно игнорирует тот факт, что подавляющее большинство украинских граждан выступает против этой идеи. Идя на выборы, президент и его политическая партия много говорили о прямой демократии, народовластии и референдумах. Но получив всю полноту власти, они не хотят считаться с мнением граждан в ключевом для будущего страны и каждого гражданина вопросе - земельном. Так называемая реформа сейчас пишется под диктовку иностранных экспертов, но без привлечения представителей украинских аграрных ассоциаций, фермерских объединений, селян-собственников земельных наделов.

Все опросы общественного мнения показывают, что две трети украинских граждан выступают против свободной купли-продажи земли. Это значит, что украинский народ своего согласия на запуск земельного рынка власти не давал.

ОПЗЖ считает, что снимать мораторий на продажу земли и запускать земельный рынок можно только после проведения общенационального референдума, а принимать решения без учета мнения граждан и вопреки воле украинского народа недопустимо.

"Мы требуем обеспечить открытость процесса подготовки земельной реформы. Привлечь к обсуждению политические партии, экспертов и представителей фермерских ассоциаций. Считаем, что перед запуском любой реформы, касающейся земельных отношений, необходимо законодательно обеспечить интересы крестьян-собственников земли. Следует предоставить государственную поддержку фермерам и мелким товаропроизводителям, вернуть украинским аграриям налоговые льготы, обеспечить государственные инвестиции в восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения и благоустройство украинского села", - подытожили в заявлении партии.