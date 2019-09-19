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19 вересня 2019, четвер, 15:13 19
Верховна Рада і партії 2019-09-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко закликав почати прямі переговори про мир з представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР"

Бойко закликав почати прямі переговори про мир з представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР"

Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції у Верховній Раді України "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко закликав почати прямі переговори про мир з представниками самопроголошених Донецької та Луганської народних республік ("ДНР/ЛНР").

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Головне завдання, яке сьогодні ставить перед собою наша політична сила – це допомогти мирному врегулюванню конфлікту в Донбасі. Суперечливі заяви, що йдуть від різних представників влади, які так або інакше беруть участь у мирних переговорах, відверто насторожують. Наша позиція не змінилася – потрібно виходити на прямі переговори з представниками невизнаних республік, під гарантії РФ (Російської Федерації) за них. З нашого боку має бути чітка офіційна позиція", – підкреслив він.

За словами Бойка, якщо хтось думає, що досягти миру політичним шляхом можна без компромісу, то він помиляється. "Якщо хтось закликає не до компромісу, а до войовничих дій, то це повторення попередніх п’яти років. Ми вже це бачили і таку риторику вже чули. Закон про особливий статус, зміни до Конституції, закон про амністію, те, що прописано у Мінських угодах – так, це компроміс, але він необхідний, щоб завершити такий складний конфлікт", – наголосив співголова фракції опозиціонерів.

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