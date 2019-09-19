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19 сентября 2019, четверг, 13:12 1186
Политика 2019-09-19T13:12:40+03:00
Українські Новини
Посол Украины в Сербии призвал весь мир развалить Россию

Посол Украины в Сербии призвал весь мир развалить Россию

Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать распад России своей стратегической политикой. Об этом он написал для издания Цензор.Нет в колонке под названием "Единственный способ справиться с Россией".

"Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. Об этом свидетельствуют более пяти лет войны России против Украины и остального демократического мира.

Наши действия должны стать наступательными и иметь за сознательную конечную цель распад Российской Федерации. Это - единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран", - пишет дипломат в своем материале.

Александрович убежден, что любые попытки утихомирить Россию и вернуться к привычному бизнесу ведут лишь к ее большей наглости. Попытки цивилизованно договориться с РФ, по мнению посла, тоже обречены на неудачу, поскольку "это противоречит базовым экспансионистским установкам кремлевского режима".

"РФ в ее нынешних границах и с ее нынешними ресурсами никогда не способна стать нормальным цивилизованным государством. Зато Россия уменьшена до размеров ее нынешней европейской территории, лишена оружия массового уничтожения и постоянного членства в Совете безопасности ООН, имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно даже стать членом ЕС и НАТО, мирно сосуществовать со своими соседями", - пишет посол.

Алексндрович отдельно подчеркивает, что "средства развала РФ не требуют ведения военных действий". Он предлагает изолировать Россию, введя реальные экономические санкции.

 

"Персональные санкции против высших руководителей с замораживанием активов и запретом на въезд; жесткие ограничения для энергетического, банковско-финансового и военно-технического секторов, запрет на продажу высоких технологий, обвал цен на нефть", - перечисляет посол "инструменты развала".

Посол подчеркивает, что новая стратегия по изоляции, сдерживанию и принуждению России к миру "путем ее контролируемого развала" должна получить негласный консенсус и поддержку ключевых глобальных игроков - США, ЕС и КНР.

"Наступает время, когда последняя империя зла должен упасть", - резюмирует украинский дипломат.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября Комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) принял решение о продлении персональных санкций против российских юридических и физических лиц до марта 2020 года.

15 марта Европейский Союз продлил индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 сентября 2019 года. 

Также Европейский Союз ввел санкции против 8 россиян за нападение на украинские корабли в Керченском проливе. Санкции введены против 8 сотрудников Пограничной службы ФСБ России и членов экипажей кораблей, захвативших украинские суда ВМС.

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