На полях "Укрлендфарминг" уже собрали 65% подсолнечника и ожидают рекордного урожая

Одиннадцать агропромышленных кластеров группы "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка собирают урожай подсолнечника. Уже собрано 65% от запланированного. В одном из крупнейших украинских агрохолдингов рассказали, какие гибриды стали лидером по урожайности в Украине, и почему урожай в этом году может стать рекордным.

В структуре посевов холдинга эта высокомаржинальная масличная культура занимает 16%. Урожайность подсолнечника на предприятиях в зависимости от почвенно-климатической зоны соответствует прогнозируемой, заявляют в "Укрлендфарминг". По мнению специалистов компании, урожай культуры может стать рекордным за последние пять лет. "Каждое из предприятий нашего холдинга самостоятельно подбирало гибриды подсолнечника в зависимости от зоны выращивания, направления плановых заданий и погодно-климатических условий выращивания, - отметил руководитель департамента агропроизводственной деятельности "Укрлендфарминг" Владислав Тютюнник. - Были закуплены лучшие селекционные сорта подсолнечника от лидеров-производителей в Украине и мире: Сингента, Кортевы, Лимагрейн, Евралис, Нови Сад, ВНИС. Гибриды этих оригинаторов хорошо зарекомендовали себя на полях нашего холдинга в 22 областях Украины. Наибольший процент (около 50%) в посевах подсолнечника занимают гибриды "Сингента" как лидера по урожайности подсолнечника в Украине. Гибриды подсолнечника с портфолио этой компании показывают отличные результаты. В этом году на полях холдинга мы ожидаем рекордный за последние 5 лет урожай подсолнечника".

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропромышленных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склады длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек - крупнейшим в Украине в 2018 г. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.