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19 сентября 2019, четверг, 11:19 629
Экономика 2019-09-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
"Роттердам +" не является самым большим злом, - Прокип

"Роттердам +" не является самым большим злом, - Прокип

Введение формульного подхода к ценообразованию в Украине имело право на существование. Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип в интервью журналисту.

"Это формульный подход установления цен на электроэнергию, который имеет право на жизнь. Фактически мы, устанавливая цену на электроэнергию, начали привязываться к цене на бирже за рубежом. Это такой квазирыночных подход, который имеет право на существование... Сама дискуссия была по поводу того, должны ли мы учитывать дополнительно цену доставки из Роттердама, то есть это морем и по территории Украины. Этот подход тоже имеет право на жизнь. нельзя сказать, что формула верна, неправильная. То есть, такой подход имеет право на жизнь", - сказал Прикоп .

Эксперт также отметил, что после отмены действия формулы "Роттердам+" цены на рынке электроэнергии возросли. А также напомнил, что на недавнем совещании у президента по энергетическим вопросам было констатировано, что стоимость угля, рассчитанная по формуле, в настоящее время является самой низкой.

"Если, например, сравнить цены, которые были до введения рынка, то есть с применением этого подхода" Роттердам+", и после запуска рынка, то цены выросли. Хотя были люди, которые ожидали снижения цен... было совершенно ясно, что" Роттердам " не является большое зло ", - сказал Прокип.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на совещании у президента по энергетическим вопросам, которая состоялась 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам +", сегодня дешевле, чем импортировать его с ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. Грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. Грн за тонну.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко заявляла, что формула "Роттердам+" позволила Украинский сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. А председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщал, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам+" получили дополнительно более 10 млрд гривен.

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