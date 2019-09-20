Украинские миротворцы в Конго борются с боевиками и лихорадкой Эбола

Украинские военнослужащие из состава 10-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго продолжают выполнять миротворческие задачи на Черном континенте.

За почти четыре месяца очередной ротации, летчики 18 отряда, работая в режиме 24/7, провели в африканском небе более 1 тыс часов, выполнив более 1 тыс полетов на вертолетах Ми-8 и Ми-24. За это время экипажи перевезли около 3 тыс пассажиров и почти 180 тонн различных грузов.

Почти ежедневно экипажи вертолетов Ми-8 доставляют пассажиров и грузы в места, куда добраться по суше практически невозможно из-за слабо развитой дорожной инфраструктуры в ДР Конго и опасности со стороны многочисленных местных бандформирований. Благодаря украинским летчикам, Миссия имеет возможность обеспечить оперативную передислокацию своих сил в регионе для своевременного реагирования на обострение ситуации безопасности.

Чаще всего, пассажирами на борту наших вертолетов являются военнослужащие других контингентов и гражданские сотрудники Миссии ООН. Но бывают и исключения. Так на минувшей неделе один из украинских экипажей успешно выполнил задание по перевозке делегации высокопоставленных лиц во главе с министром здравоохранения и социальных служб США Алексом Азаром в город Бутембо для оценки ситуации в Центре лечения Эбола.

По прибытию к месту назначения, американец украинского происхождения министр Азар подарил экипажа свой именной коин (большую монету со своим именем и гербом США). В свою очередь посол США в Демократической Республике Конго Майкл Хаммер в благодарность Украинской написал соответствующий пост в своем твиттере.

Также украинские "восьмерки" привлекаются к выполнению задач по эвакуации раненых и проведения поисково-спасательных операций.

- На прошлой неделе несколько наших экипажей, вместе со специалистами парашютно-десантной службы, принимали активное участие в поисках офицера индийского контингента, пропавшего в акватории озера Киву. За время проведения этой операции наши летчики совершили четыре вылета, и провели более четырех часов в воздухе, тщательно обследуя район поиска и спасения, - сообщил заместитель командира 18 отдельного вертолетного отряда по летной подготовке Николай Лихацкий.

Как и их коллеги, экипажи Ми-24 тоже не сидят без работы. Четыре вертолета на аэродромах в городах Гома и Бени дежурят в режиме постоянной готовности для защиты гражданского населения от боевиков НЗФ и сопровождения вертолетов Миссии ООН. В течение всего времени пребывания в этой центральноафриканской стране, они постоянно привлекаются к задачам по ведению воздушной разведки, патрулирования территорий, поддержки действий наземных войск и иніх задач.

На днях, в связи с обострением ситуации на юге Конго, два экипажа Ми-24, которые находились в режиме ожидания на аэродроме Гома, были подняты по тревоге и направлены Миссией в район активизации группировок боевиков в провинции Южное Киву. На этот раз, задачами украинских летчиков была воздушная разведка определенных районов и демонстрация силы.

- Во время выполнения этой задачи мы обнаружили место расположения одного из незаконных вооруженных формирований и, к сожалению, стали свидетелями последствий нападения боевиков на одно из селений, - рассказывает командир одного из экипажей. - Мы видели, как догорают дома людей, а сами они были вынуждены бежать, чтобы не стать жертвами расправы. Было очень болезненно наблюдать эту ужасную картину, - добавляет он.

Также стоит упомянуть, что в конце июня, экипажи Ми-24 были привлечены к проведению боевой операции сил Миссии ООН под кодовым названием "Гера". Основной целью операции была ликвидация боевиков одного из бандформирований в провинции Итури, которое долгое время терроризировало местное население, что вызвало массовое переселение людей из этого района. В течение двух дней, после предварительной разведки расположения противника, пара вертолетов Ми-24 наносила удары по укрепрайонам боевиков в джунглях Wago Forest.

Специально для Українських Новин - помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ Владислав Демьяненко.