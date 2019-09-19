3 детей госпитализированы из-за распыления неизвестного газа в гимназии во Львовской области

3 детей госпитализированы 18 сентября из-за распыления неизвестного газа в гимназии во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\n"В Сколевское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили трех учениц местной гимназии с диагнозом "токсическое действие неизвестного газа", - говорится в сообщении.\r\nПолицейские установили, что на перемене между уроками 16-летний ученик 11 класса распылил газовый баллончик на листья вазона, который находился в коридоре учебного заведения.\r\nВ результате пострадали три девочки в возрасте 10, 13 и 14 лет.\r\nИх госпитализировали в больницу.\r\nНа правонарушителя составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство).\r\nСанкцией статьи предусмотрено наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.\r\nТакже работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу со школьником и его родителями.\r\nКак сообщали Українські Новини, 11 детей госпитализированы 24 октября из-за отравления газом в школе №9 в Ужгороде.