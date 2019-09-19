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19 сентября 2019, четверг, 09:30 8
Происшествия 2019-09-19T09:33:08+03:00
Українські Новини
3 детей госпитализированы из-за распыления неизвестного газа в гимназии во Львовской области

3 детей госпитализированы из-за распыления неизвестного газа в гимназии во Львовской области

3 детей госпитализированы 18 сентября из-за распыления неизвестного газа в гимназии во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"В Сколевское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили трех учениц местной гимназии с диагнозом "токсическое действие неизвестного газа", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что на перемене между уроками 16-летний ученик 11 класса распылил газовый баллончик на листья вазона, который находился в коридоре учебного заведения.

В результате пострадали три девочки в возрасте 10, 13 и 14 лет.

Их госпитализировали в больницу.

На правонарушителя составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство).

Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу со школьником и его родителями.

Как сообщали Українські Новини, 11 детей госпитализированы 24 октября из-за отравления газом в школе №9 в Ужгороде.

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