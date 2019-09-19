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19 сентября 2019, четверг, 06:55 78
Происшествия 2019-09-19T08:30:03+03:00
Українські Новини
В две иномарки влетел Hyundai во время оформления аварии на Дарницком мосту: трое пострадавших

В две иномарки влетел Hyundai во время оформления аварии на Дарницком мосту: трое пострадавших

Поздним вечером среды, 18 сентября, на Дарницком мосту случилось двойное ДТП. Lexus догнал сзади BMW и, вроде как, все обошлось лишь небольшими повреждениями автомобилей. Но пока обе машины ожидали оформления аварии в них влетел Hyundai, сообщает "Информатор".

От удара Lexus смяло и отбросило в отбойник. Три человека попали в больницу. 

Водитель BMW сообщил, что около 21:00 он двигался по мосту в сторону левого берега и в него въехала девушка на Lexus. Тогда никто не пострадал и оба водителя оформляли аварию с патрульными, как вдруг полном ходу Lexus протаранил Hyundai. Удар был такой силы, что автомобиль лишился багажника и отлетел в отбойник.

В момент столкновения водительница Lexus сидела в салоне. Она получила травмы и была госпитализирована врачами в ближайшую больницу. Также пострадали водитель и пассажир Hyundai. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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