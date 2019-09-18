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18 сентября 2019, среда, 19:35 11
Lifestyle 2019-09-18T19:36:01+03:00
Українські Новини
Merriam-Webster одобрил местоимение "они" для тех, кто не относит себя ни к какому полу

Merriam-Webster одобрил местоимение "они" для тех, кто не относит себя ни к какому полу

Merriam-Webster признал нормой использование слова they (
Merriam-Webster признал нормой использование слова they ("они") в единственном числе. фото: a-tv.md

В современном лексиконе отныне разрешено употреблять местоимение "они" для личности, которая не идентифицирует себя по половой принадлежности. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации ведомства, известный американский словарь Merriam-Webster признал грамматической нормой использование слова they ("они") в единственном числе. Местоимением "they" теперь можно обозначать гендерквира (гендерная идентичность, отличная от мужской и женской) персону, которая не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину.

They стало одним из 533 новых слов, добавленных в словарь Merriam-Webster.

Как сообщали Українські Новини, ранее известный британский певец Сэм Смит в своем аккаунте в Instagram заявил о том,что желает, чтобы к нему применяли местоимение "они" вместо "он". 

Также сообщалось, что Йен Хэлперин, автор книги "Династия Кардашьян: Противоречивый успех американской королевской семьи", утверждал, что Кейтлин Дженнер рассматривает вариант обратной смены пола.

Кроме того, две девушки из Санкт-Петербурга (Россия), находившиеся в отношениях, одновременно сделали себе операции по смене пола, став мужчинами.

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