Дьявол носит Prada ожидается в формате мюзикла

Знаменитая кинолента режиссера Дэвида Френкеля "Дьявол носит Prada" в скором времени представится миру в виде мюзикла. Об этом сообщает People.

Согласно информации ведомства, комедийная драма в формате мюзикла будет представлена миру уже следующим летом в одном из театров Чикаго. Фильм режиссера Дэвида Френкеля в 2006 году принес кассовый успех в размере 326 $млн.

Кроме того, "Дьявол носит Prada" является одним из рекордсменов по расходам на костюмы, которые составили около 1 $млн.

Продюссер мюзикла Кевин Макколлум сообщил в интервью Chicago Tribune, что музыку для мирового дебюта напишет Элтон Джон (британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба "Уотфорд"), который также известен благодаря своим работам в известных мюзиклах: "Король лев" и "Билли Элиот".

"Переосмысление фильма Дьявол носит Prada для театра выглядит многообещающе. Я большой поклонник книги и фильма, и, безусловно, мира моды. Не могу дождаться, когда смогу вцепиться зубами в этот лакомый кусочек поп-культуры", - заявил Джон, описывая работу над проектом.

В апреле 2018 года 36-летняя Эмили Блант, которая также снималась в фильме в роли одной из ассистенток по имени Эмили, рассказала обществу о фильме и о том, что она думает о возможном продолжении.

"Если бы все решились на это, я была бы за", - сказала она. "Я почти надеюсь, что этого не произойдет, потому что я считаю, что иногда, когда ты продолжаешь что-то начатое, ты понимаешь, насколько оригинальна была первоначальная версия".

Как сообщали Українські Новини, ранее на "Оскар"-2018 за "Лучшую женскую роль" претендовало пять актрис, одной из которых являлась американская актриса Мэрил Стрип, сыгравшая Миранду Пристли (одну из главных ролей) в киноленте "Дьявол носит Prada".