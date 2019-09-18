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  • Раввин Киева заявил, что процесс освобождения пленных удалось довести до счастливого конца благодаря Медведчуку
18 сентября 2019, среда, 15:44 467
Политика 2019-09-18T15:45:33+03:00
Українські Новини
Раввин Киева заявил, что процесс освобождения пленных удалось довести до счастливого конца благодаря Медведчук

Раввин Киева заявил, что процесс освобождения пленных удалось довести до счастливого конца благодаря Медведчуку

Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович. Фото: zagittya.com.ua
Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович. Фото: zagittya.com.ua

Именно благодаря председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку удалось довести до счастливого конца процесс освобождения 35 удерживаемых Россией украинцев.

Об этом заявил главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович, обратившись к народному депутату IX созыва Виктору Медведчуку и поздравив его со столь важным для Украины событием, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Позвольте искренне поздравить Вас с освобождением 35 украинских пленных и поблагодарить за Ваш личный вклад в это благородное событие. Процесс освобождения пленных был долгим и сложным. Ваше участие в нем длилось немало лет. Именно благодаря Вашим усилиям – Вашим личным контактам с президентом России Владимиром Путиным, Вашим многократным визитам в Россию, встречам и переговорам – этот процесс удалось довести до счастливого результата", ‒ отметил посланник Любавичского Ребе Йонатан Биньямин Маркович.

Раввин также уверен в том, что Виктор Медведчук действовал, руководствуясь исключительно соображениям гуманизма и стремлением к миру.

"Люди оценят Ваш вклад в их освобождение – и сегодня, и в исторической перспективе", ‒ добавил Йонатан Биньямин Маркович.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что следующим этапом в вопросе мира в Украине должно стать окончательное урегулирование ситуации на Донбассе.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Россией и Украиной лиц.
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