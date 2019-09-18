Раввин Киева заявил, что процесс освобождения пленных удалось довести до счастливого конца благодаря Медведчуку

Именно благодаря председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку удалось довести до счастливого конца процесс освобождения 35 удерживаемых Россией украинцев.

Об этом заявил главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович, обратившись к народному депутату IX созыва Виктору Медведчуку и поздравив его со столь важным для Украины событием, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Позвольте искренне поздравить Вас с освобождением 35 украинских пленных и поблагодарить за Ваш личный вклад в это благородное событие. Процесс освобождения пленных был долгим и сложным. Ваше участие в нем длилось немало лет. Именно благодаря Вашим усилиям – Вашим личным контактам с президентом России Владимиром Путиным, Вашим многократным визитам в Россию, встречам и переговорам – этот процесс удалось довести до счастливого результата", ‒ отметил посланник Любавичского Ребе Йонатан Биньямин Маркович.

Раввин также уверен в том, что Виктор Медведчук действовал, руководствуясь исключительно соображениям гуманизма и стремлением к миру.

"Люди оценят Ваш вклад в их освобождение – и сегодня, и в исторической перспективе", ‒ добавил Йонатан Биньямин Маркович.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что следующим этапом в вопросе мира в Украине должно стать окончательное урегулирование ситуации на Донбассе.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Россией и Украиной лиц.