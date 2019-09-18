Сотрудники "Информационных судебных систем" незаконно майнили криптовалюту, - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 2 сотрудникам государственного предприятия "Информационные судебные системы" в незаконном майнинге в то время, как Google ввел запрет на расширения для майнинга криптовалют

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Сегодня следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении двум работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации (ГСА), которые наладили работу целой майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА", - написал он.

Отмечается, что при осмотре дата-центра предприятия ГСА было установлено наличие вредоносного программного обеспечения, а также факт незаконного использования мощностей и электроэнергии ГСА.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как сообщали Українськi Новини, в Ровенской области полицейские на рабочем месте майнили криптовалюту. Также депутат Киеврады за год намайнил криптовалюты на 15 млн грн.