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18 сентября 2019, среда, 14:10 44
Судебная власть 2019-09-18T14:11:31+03:00
Українські Новини
Сотрудники "Информационных судебных систем" незаконно майнили криптовалюту, - ГБР

Сотрудники "Информационных судебных систем" незаконно майнили криптовалюту, - ГБР

Монеты. Фото: pixabay
Монеты. Фото: pixabay

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 2 сотрудникам государственного предприятия "Информационные судебные системы" в незаконном майнинге в то время, как Google ввел запрет на расширения для майнинга криптовалют.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Сегодня следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении двум работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации (ГСА), которые наладили работу целой майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА", - написал он.

Отмечается, что при осмотре дата-центра предприятия ГСА было установлено наличие вредоносного программного обеспечения, а также факт незаконного использования мощностей и электроэнергии ГСА.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как сообщали Українськi Новини, в Ровенской области полицейские на рабочем месте майнили криптовалюту. Также депутат Киеврады за год намайнил криптовалюты на 15 млн грн.

Больше новостей о: Майнинг Роман Труба ГБР Украины ГСА

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