Поступления от "заробитчан" в 6 раз превышают прямые иностранные инвестиции в Украину, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, комментируя данные в отчете Всемирного банка за 2018 год, заявил, что переводы от граждан Украны, работающих за рубежом, уже превысили доходы от экспорта металлургии и в разы превышают прямые иностранные инвестиции в страну.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Украинцы, работающие за границей, перевели домой в 2018 году более 14 млрд долларов, что составляет более 11% ВВП Украины. По доле поступлений от "заробитчан" мы оказались в компании государств, которые сложно назвать благополучными. В СНГ выше Украины по соотношению поступлений от заробитчан и ВВП оказались только Таджикистан, Кыргызстан и Молдова – государства, никогда не имевшие развитой промышленности. В Украине же промышленность уничтожается искусственно, и это вынуждает миллионы наших граждан искать возможности поддержать свои семьи за рубежом", – сказал Левочкин.

Он напомнил, что, по данным Министерства социальной политики Украины, постоянно или на сезонных работах за рубежом трудятся до 9 млн украинцев. Переводы от них в 2018 году превысили даже поступления от продажи за рубеж продукции металлургии (11,6 млрд долларов), которая всегда считалась локомотивом украинского экспорта.

"Одновременно с этим прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику в 2018 году составили всего 2,4 млрд долларов – в шесть раз меньше поступлений от заробитчан, что лучше всего характеризует политику власти последних пяти лет. Политику, в результате Украина стала самой бедной страной Европы", – добавил политик.

Левочкин напомнил, что расходы сводного бюджета 2018 года на образование составили 7,7 млрд долларов, на медицину – 4,3 млрд долларов. В сумме это меньше, чем переводы заробитчан за тот же год.

"Расходы на социальные нужды были бы существенно выше, если бы украинские граждане работали в Украине и платили бы налоги в украинский бюджет. Вернуть их можно, только изменив стратегический курс развития государства. Подчинив все остальные направления плану восстановления мира и развития экономики, мы сможем сделать Украину страной, в которую возвращаются, а не из которой уезжают", – подытожил народный депутат.