Подозрением против банкира Горбачевского провоцируют конфликт между Нацполицией и ГПУ, - адвокат

Подозрением против банкира Горбачевского провоцируют конфликт между Нацполицией и ГПУ. Речь идет о ходатайстве, подписанным уже уволенным начальником ГСУ Нацполиции Виталием Невгадом по банкиру Сергею Горбачевскому, бывшему владельцу ОАО "ДИВИ-Банк".

Накануне рядом малоизвестных СМИ были опубликованы жалобы на бездействие ГПУ по делу "ДИВИ-Банк", инициированные компанией "Офир Капитал", которую на рынке связывают с экс-главой "Порто" Олегом Ходачуком.

Адвокат Горбачевского Денис Статников в своем заявлении на "Интерфакс" назвал это "сливом", призванным спровоцировать конфликт между "старыми" кадрами Нацполиции и "новым" руководством Генпрокуратуры.

"Вижу в этом не только попытку заговорить дело о скандальном кредитовании УПБ, и не только желание скрыть за новым анонсированным подозрением факт незаконного содержания в СИЗО банкира Горбачевского, но и намерение столкнуть лбами "новых" и "старых" лиц в правоохранительной системе", - заявил Статников.

Очевидно, речь идет о заявлениях Горбачевского в правоохранительные органы относительно махинаций чиновников НБУ и ФГФВО, которые привели в 2015 году к катастрофическим убыткам десяти банков-кредиторов скандально-известного "Украинский профессиональный банк" (УПБ). Также о факте немотивированного ареста Горбачевского сроком на два месяца следователем Нацполиции Иваном Дацетой и подделку им доказательной базы следствия.

Как известно, по поводу злоупотреблений по делу экс-владелец "ДИВИ-Банк" Соломенский суд Киева обязал детективов НАБУ открыть уголовное производство насчет следственных Нацполиции и должностных лиц компании "Сова" за ложные судебно-экспертные показания.

Статников также отрицал, что один из органов следствия блокировал или "крышевал", как отмечают жалобщики, ход досудебного расследования.

"Я за 20 лет адвокатской практики не видел подобного "крышевания". Зато видел, как именно такими методами прокуроры ГПУ и следователи СБУ и Нацполиции "закошмаривали" предпринимателей, склоняя их к действиям, которых добивались недобросовестные конкуренты и рейдеры", - отметил Статников.

В имеющейся в интернет-СМИ жалобе инициатором фигурирует компания "Офир Капитал", адвокаты которой инкриминируют Горбачевскому финансовые махинации.

"Мне досконально известна история ООО "Офир Капитал", которая выступает в этом "сливе" какой-то жертвой финансовых злоупотреблений со стороны семьи Горбачевского. По такой структуре ведутся многочисленные уголовные производства, связанные с хищением и отмыванием денежных средств на суммы со многими нулями. И Горбачевские точно не имеют к этому никакого отношения", - уточнил Статников.

Финансовая компания "Офир Капитал" через экс-руководителя Дмитрия Налесного связана с "Диамант Агро-Трейд" и другими структурами, подконтрольными экс-главе "Порто" Олегу Ходачук. Последний является клиентом юридической фирме "AverLex", адвокаты которой выступили инициаторами упомянутой выше жалобы в адрес генпрокурора.

Известно, что "Офир Капитал" проходит по уголовным производствам по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.