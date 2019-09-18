В центре Киева перекрыли движение из-за митингующих инвесторов новостроек

Правооохранители перекрыли движение по улице Грушевского от здания Кабинета Министров до здания Верховной Рады из-за шествия митингующих в Киеве.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nОколо 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.\r\nНекоторые из митингующих держат в руках железную посуду, звеня ею, а также плакаты с требованиями, на некоторых из них надеты мешки с надписями "обманутый инвестор недостройки".\r\nПравоохранители усилили охрану здания правительства.\r\nОбстановка спокойная.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=dUpNyU6MlnU&feature=youtu.be" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nА тем временем, Українські новини сообщали, что в Киеве подскочила стоимость аренды квартир: в каких районах искать жилье дешевле.\r\nА вот в марте квартиры на вторичке в Киеве подешевели.\r\nВ феврале по сравнению с январем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 1,1%, или на 279 гривен до 24 308 гривен\/кв. м, а в январе - повысились на 0,5% до 24 587 гривен\/кв. м.