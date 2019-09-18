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18 сентября 2019, среда, 13:02 2816
Общество 2019-09-18T13:02:53+03:00
Українські Новини
В центре Киева перекрыли движение из-за митингующих инвесторов новостроек

В центре Киева перекрыли движение из-за митингующих инвесторов новостроек

Правооохранители перекрыли движение по улице Грушевского от здания Кабинета Министров до здания Верховной Рады из-за шествия митингующих в Киеве.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.

Некоторые из митингующих держат в руках железную посуду, звеня ею, а также плакаты с требованиями, на некоторых из них надеты мешки с надписями "обманутый инвестор недостройки".

Правоохранители усилили охрану здания правительства.

Обстановка спокойная.

А тем временем, Українські новини сообщали, что в Киеве подскочила стоимость аренды квартир: в каких районах искать жилье дешевле.

А вот в марте квартиры на вторичке в Киеве подешевели.

В феврале по сравнению с январем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 1,1%, или на 279 гривен до 24 308 гривен/кв. м, а в январе - повысились на 0,5% до 24 587 гривен/кв. м.

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