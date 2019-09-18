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18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 сентября 2019, среда, 12:53 8
Пресс-центр 2019-09-18T12:59:39+03:00
Українські Новини
20.09.19 12:00 Круглый стол: "Есть ли альтернатива Минским договоренностям? Победа или капитуляция"

20.09.19 12:00 Круглый стол: "Есть ли альтернатива Минским договоренностям? Победа или капитуляция"

20 сентября 2019, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Есть ли альтернатива Минским договоренностям? Победа или капитуляция".

В последнее время от руководства Украины, а также стран-союзниц все чаще раздаются призывы быстрее заключить мир с Российской Федерацией. Как механизм достижения мира предлагаются так называемые Минские договоренности и "формула Штайнмайера".

Однако патриотически настроенная часть украинского общества не воспринимает мирную формулу, которая разрушает унитарности государства и угрожает ее суверенитета.

Участники круглого стола обсудят вызовы, с которыми столкнулся Президент Украины Владимир Зеленский на пути к миру, а также предложат альтернативные варианты решения военного конфликта, не предусматривающих капитуляции Украины.

Организатор: Общественная организация "Всеукраинское объединение юристов" Имеем право!"

Приглашенные участники:

  • Степан Хмара, народный депутат Украины 1, 2, 4-го созывов, герой Украины, председатель Всеукраинского комитета защиты политзаключенных;
  • Виктор Шишкин, народный депутат Украины 1, 2, 3-го созывов, генеральный прокурор Украины (1991-1993гг.), судья Конституционного Суда Украины (2006-2015рр.);
  • Виталий Куприй, председатель ОО "Всеукраинское объединение юристов" Имеем право!", народный депутат Украины 8-го созыва;
  • Анна Маляр, юрист-криминолог, кандидат юридических наук, преподаватель Национальной школы судей Украины;
  • Игорь Попов, общественный и политический деятель, народный депутат Украины 8-го созыва;
  • Игорь Луценко, активист общественного движения "Сохрани старый Киев", народный депутат Украины 8-го созыва;
  • Михаил Чаплыга, политический аналитик, общественный деятель, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (2012-2018 гг.).

Аккредитация для представителей СМИ не нужна.

Для получения подробной информации обращайтесь по телефону: (044) 222-55-68.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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