20.09.19 12:00 Круглый стол: "Есть ли альтернатива Минским договоренностям? Победа или капитуляция"

20 сентября 2019, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Есть ли альтернатива Минским договоренностям? Победа или капитуляция".

В последнее время от руководства Украины, а также стран-союзниц все чаще раздаются призывы быстрее заключить мир с Российской Федерацией. Как механизм достижения мира предлагаются так называемые Минские договоренности и "формула Штайнмайера".

Однако патриотически настроенная часть украинского общества не воспринимает мирную формулу, которая разрушает унитарности государства и угрожает ее суверенитета.

Участники круглого стола обсудят вызовы, с которыми столкнулся Президент Украины Владимир Зеленский на пути к миру, а также предложат альтернативные варианты решения военного конфликта, не предусматривающих капитуляции Украины.

Организатор: Общественная организация "Всеукраинское объединение юристов" Имеем право!"

Приглашенные участники:

Степан Хмара, народный депутат Украины 1, 2, 4-го созывов, герой Украины, председатель Всеукраинского комитета защиты политзаключенных;

народный депутат Украины 1, 2, 4-го созывов, герой Украины, председатель Всеукраинского комитета защиты политзаключенных; Виктор Шишкин, народный депутат Украины 1, 2, 3-го созывов, генеральный прокурор Украины (1991-1993гг.), судья Конституционного Суда Украины (2006-2015рр.);

народный депутат Украины 1, 2, 3-го созывов, генеральный прокурор Украины (1991-1993гг.), судья Конституционного Суда Украины (2006-2015рр.); Виталий Куприй, председатель ОО "Всеукраинское объединение юристов" Имеем право!", народный депутат Украины 8-го созыва;

председатель ОО "Всеукраинское объединение юристов" Имеем право!", народный депутат Украины 8-го созыва; Анна Маляр, юрист-криминолог, кандидат юридических наук, преподаватель Национальной школы судей Украины;

юрист-криминолог, кандидат юридических наук, преподаватель Национальной школы судей Украины; Игорь Попов, общественный и политический деятель, народный депутат Украины 8-го созыва;

общественный и политический деятель, народный депутат Украины 8-го созыва; Игорь Луценко, активист общественного движения "Сохрани старый Киев", народный депутат Украины 8-го созыва;

активист общественного движения "Сохрани старый Киев", народный депутат Украины 8-го созыва; Михаил Чаплыга, политический аналитик, общественный деятель, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (2012-2018 гг.).

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