Шанс Украины – стать в авангарде мирового республиканского движения, - Карижский

"В среднесрочной перспективе сильный ход для Украины - стать авангардом мирового демократического республиканского движения, новым лидером внедрения республиканских ценностей в государственное управление. Стать европейской Америкой, реализуя идеи и ценности, которые изначально были вложены в основу создания Соединенных Штатов". Об этом пишет политический консультант Максим Карижский в статье для "Деловой Столицы" накануне встречи украинского и американского президентов.\r\n"Это неминуемо привлечет внимание и интерес американского правительства и общественности (и не только американской) к нашей стране".\r\nЭксперт так же отмечает, что отсутствие членства ЕС в этом деле является скорее преимуществом, чем недостатком. "Поскольку обязательства перед Европейским Союзом поставили бы слишком много рамок, сковывающих свободу политического маневра".\r\nМаксим Карижский\r\nРанее стало известно, что 23 сентября Зеленский посетит США с первым официальным визитом, в рамках которого примет участие в Генассамблее ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом.