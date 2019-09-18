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18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 сентября 2019, среда, 12:14 1044
Политика 2019-09-18T12:20:18+03:00
Українські Новини
Шанс Украины – стать в авангарде мирового республиканского движения, - Карижский

Шанс Украины – стать в авангарде мирового республиканского движения, - Карижский

Максим Карижский
Максим Карижский

"В среднесрочной перспективе сильный ход для Украины - стать авангардом мирового демократического республиканского движения, новым лидером внедрения республиканских ценностей в государственное управление. Стать европейской Америкой, реализуя идеи и ценности, которые изначально были вложены в основу создания Соединенных Штатов". Об этом пишет политический консультант Максим Карижский в статье для "Деловой Столицы" накануне встречи украинского и американского президентов.

"Это неминуемо привлечет внимание и интерес американского правительства и общественности (и не только американской) к нашей стране".

Эксперт так же отмечает, что отсутствие членства ЕС в этом деле является скорее преимуществом, чем недостатком. "Поскольку обязательства перед Европейским Союзом поставили бы слишком много рамок, сковывающих свободу политического маневра".

Максим КарижскийМаксим Карижский

Ранее стало известно, что 23 сентября Зеленский посетит США с первым официальным визитом, в рамках которого примет участие в Генассамблее ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

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