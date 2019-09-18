Гонтарева заявила, что она резидент Англии и может попросить политическое убежище

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не преследует цель получить политическое убежище в Великобритании, поскольку является резидентом Англии. Об этом она рассказала в интервью Lb.ua.

Гонтарева рассказала, что после произошедшего ДТП к ней позвонили журналисты и поинтересовались, будет ли она просить политическое убежище в Великобритании ввиду угроз ее жизни и жизни ее родных. Та ответила, что такой вариант возможен.

У Гонтаревой уточнили, что еще до поджога дома, после ситуации машиной, она сказали, что если давление продолжится, то она не исключает просьбы политического убежища в Британии.

Мне позвонили журналисты. Вопрос был: "Будете ли вы защищаться?» А как я, лежа в госпитале, защищаться могу? Костылями? Следующий вопрос: «Если ситуация будет ухудшаться, можете подать на убежище?". "Если так, то, возможно,буду". Собственно, все. То есть, это был ответ сугубо теоретический. Практически, я сказала, не вижу смысла. Если бы убежище давало бы охрану мне и моей семье – тогда да. Но этого, увы, нет. В любом случае, я нахожусь здесь и всегда, если понадобится, смогу это сделать. Одних только угроз, звучавших в мой адрес, как я ранее говорила, для этого достаточно", - заявила она.

Гонтарева подчеркнула, что не сама сказала об этом, а лишь отвечала на вопрос, допуская такой сценарий.

“Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него (Коломойского – ред.) в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я – резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?” – поделилась Гонтарева.

Она подчеркнула, что официально работает в Лондоне по контракту. У нее есть рабочая виза и Biometrical Resident Permit.

Контракт подписан на два года, из которых Гонтарева провела на территории Англии только год. Также она подчеркнула, что этот контракт можно продлевать.

Ранее сообщалось, что Гонтарева расстроилась из-за того, что Порошенко не позвонил и даже не отправил ей sms-ку после поджога дома.