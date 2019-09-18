Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд гривен

Министерство финансов 17 сентября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 195,957 млн гривен под 16% годовых, 336 дней – на 502,120 млн гривен под 15,29% годовых и 1 050 дней – на 2 060,329 млн гривен под 15,52% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 2 758,406 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Ранее эксперты давали долгосрочный прогноз и рассказывали о том, будет ли "скачок" доллара после выборов.

Кроме того,в августе сообщалось, что за неделю курс доллара в Украине "развернулся", перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2%.