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18 сентября 2019, среда, 09:02 65
Экономика 2019-09-18T09:02:30+03:00
Українські Новини
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд гривен

Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд гривен

Министерство финансов 17 сентября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 195,957 млн гривен под 16% годовых, 336 дней – на 502,120 млн гривен под 15,29% годовых и 1 050 дней – на 2 060,329 млн гривен под 15,52% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 2 758,406 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Ранее эксперты давали долгосрочный прогноз и рассказывали о том, будет ли "скачок" доллара после выборов.

Кроме того,в августе сообщалось, что за неделю курс доллара в Украине "развернулся", перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2%.

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