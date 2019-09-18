"Спасибо за сына, народ ему верит": криворожане в стихах поздравили маму Зеленского с днем рожденья

В понедельник, 16 сентября, мать президента Украины Владимира Зеленского Римма Зеленская отметила 69-летие, в связи с чем получила очень спорное поздравление.\r\nЕго опубликовали на канале Maru Sea Productioт.\r\nНа ролике сняты представители всех возрастных категорий украинцев, которые преподносят себя как обычных людей с обычной зарплатой и под спокойную музыку на все лады расхваливают президента, который дал им возможность "дышать свободой".\r\nПо их словам, хотя украинского лидера с мая обсуждают по всему миру, за всеми его деяниями все равно стоит Римма, которая родила его одним январским утром и вырастила настоящим мужчиной.\r\nОдна из женщин рассказала о желании обнять мать президента, которая стоически переносит шквалы негатива и критики против ее сына, которые никак не утихнут в обществе.\r\n"С днем рождения, мама нашей страны. Спасибо за сына", - заявили на видео.\r\n\r\nВ соцсетях бурно обсуждают скандальный ролик.\r\n\r\n\r\n\r\nМать \r\nНапомним, что до этого после дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского.