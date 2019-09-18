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18 сентября 2019, среда, 08:14 226
Общество 2019-09-18T08:14:19+03:00
Українські Новини
"Спасибо за сына, народ ему верит": криворожане в стихах поздравили маму Зеленского с днем рожденья

"Спасибо за сына, народ ему верит": криворожане в стихах поздравили маму Зеленского с днем рожденья

В понедельник, 16 сентября, мать президента Украины Владимира Зеленского Римма Зеленская отметила 69-летие, в связи с чем получила очень спорное поздравление.

Его опубликовали на канале Maru Sea Productioт.

На ролике сняты представители всех возрастных категорий украинцев, которые преподносят себя как обычных людей с обычной зарплатой и под спокойную музыку на все лады расхваливают президента, который дал им возможность "дышать свободой".

По их словам, хотя украинского лидера с мая обсуждают по всему миру, за всеми его деяниями все равно стоит Римма, которая родила его одним январским утром и вырастила настоящим мужчиной.

Одна из женщин рассказала о желании обнять мать президента, которая стоически переносит шквалы негатива и критики против ее сына, которые никак не утихнут в обществе.

"С днем рождения, мама нашей страны. Спасибо за сына", - заявили на видео.

В соцсетях бурно обсуждают скандальный ролик.

Мать 

Напомним, что до этого после дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского.

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