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17 сентября 2019, вторник, 17:44 603
Президент 2019-09-17T18:30:03+03:00
Українські Новини
Президенту Зеленскому опасно иметь дело с Коломойским, – Фесенко

Президенту Зеленскому опасно иметь дело с Коломойским, – Фесенко

Владимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1
Владимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому "попросту опасно иметь дело с бизнесменом Игорем Коломойским, имидж которого является токсичным".

Политолог уверен, что недавние выпады Коломойского в адрес международных экспертов негативно отразятся на его имидже и имидже Президента Украины.

Напомним, ранее в интервью интернет-изданию The Page Коломойский крайне негативно отозвался о работе внеправительственных организаций США и их эксперте в Украине Андерсе Аслунде, назвав его "проститутка, которая берет деньги". Это был ответ на слова Андреса Аслунда, которого возмутил факт появления Коломойского на Форуме YES. "Если Украина возвратит "Приватбанк", как того хочет этот человек – это будет полная катастрофа. Это будет крест на всем что делает правительство. Страна больше не получит никаких кредитов. И вообще я не понимаю, если Коломойский бандит, и он ограбил "Приватбанк", почему он не сидит в тюрьме? Что вообще тут происходит?" — сказал Аслунд.

"На самом деле заявление Игоря Коломойского с угрозами в адрес Андреаса Аслунда и Натальи Яресько ухудшили и без того отрицательный имидж олигарха на Западе. Коломойского и так считают крайне нетолерантным и беспринципным предпринимателем. Его выпады только подольют масла в огонь. Такими темпами он настроит против себя всю демократическую общественность на Западе", - убежден Фесенко.

Больше новостей о: Президент Украины Владимир Фесенко Владимир Зеленский Игорь Коломойский Центр прикладных политисследований "Пента"

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