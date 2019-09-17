Отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности наносит вред экономике Украины, – программа "Гроші"

В стране – огромное количество медицинских препаратов-двойников. Какие лекарства настоящие? И что не так с другими? Журналисты программы "Гроші" телевизионного канала "1+1" провелии расследование, чтобы выяснить, какие медицинские скандалы на слуху в Украине, и как они влияют на экономику страны.\r\nВ репортаже упоминается битва за торговую марку (ТМ) "Корвалол", права на которую принадлежат компании "Фармак". "В Украине рынок "Корвалола" около 100 млн гривен. Это стабильный рынок", - говорит в репортаже юрист, директор по правовому обеспечению "Фармак" Дмитрий Таранчук. 100 млн гривен в год приносит "Корвалол", большие деньги, но вопрос – чьи?\r\nАвторы репортажа сообщили: 15 лет война за ТМ "Корвалол" ведется компаниями "Фармак" и "Дарница". "Отправляем запросы на заводы. Первыми отвечают на "Фармаке". "Регистрация какого-либо обозначения, которое похоже до степени смешения с обозначением "Корвалол" – нарушение прав интеллектуальной собственности компании "Фармак", и поэтому мы обратились в суд для защиты своих прав. Оба дела рассматриает Хозсуд Киева", - сообщил Таранчук.\r\nПо данным журналистов, изготавливать "Корвалол" начали в 1959 году на заводе им. Ломоносова – сегодня это предприятие "Фармак". В 1996 году завод зарегистрировал ТМ "Корвалол". Но то же самое сделала компания "Дарница" бизнесмена Глеба Загория, который вскоре стал кошельком "Блока Петра Порошенко". В 2005 году фирма внесла в реестр название "Корвалол-Дарница". "Мы считаем, что регистрация выдана с нарушением требований законодательства и оспариваем ее в суде", - отметил Таранчук.\r\nПервый раунд судебный баталий начался в 2005 году и закончился в 2010 году, закончился поражением "Фармака" - из-за продажных судов, которые приняли решения в пользу "Дарницы", - подчеркнули авторы расследования программы "Гроші".\r\nРуководитель проекта "Открытый суд" Станислав Батрин уверен: интеллектуальная собственность в Украине не защищена. Авторы репортажа подтверждают избирательность украинских судов историей журнала Forbes в Украине: даже после решения Международного Арбитражного суда Нью-Йорка в 2016 году, которым бизнесмену Курченко было запрещено использование марки Forbes журнал издавался и продавался аж до 2017 года. "Сегодня могут регистрироваться торговые марки в Украине, которые почти соответствуют международным. Мы имеем очень негативный имидж в глазах инвесторов", - уверен Батрин.\r\nВ репортаже отмечают: "Дарница" в 2016 году начала выпускать "Корвалол" снова. "Все действия по защите торговой марки "Фармак" начал в 2017 году, когда обратились в суд с иском об отмене торговой марки "Корвалол-Дарница", - отметил Таранчук. В репортаже программы подчеркнули: произошла просто кража известного бренда лекарственного препарата "Дарницей" у компании "Фармак". Журналистам отказали в проведении интервью с компанией "Дарница", но прислали отписку, в которой проинформировали, что для препарата "Корвалол-Дарница" не используют маркетинговые наработки компании "Фармак", а еще, что выступают за здоровую конкуренцию.\r\nЖурналисты уверены: прецеденты использования чужих марок, подобно тому, как "Дарница" использует ТМ "Корвалол" компании "Фармак", демонстрируют международному сообществу, что украинское правосудие дорогое и медленное, а рынок живет по законам "дикого запада". Получается, что отсутствие инвестиций, причиной которых является и продажная судебная система, и отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, ведет к отсутствию роста экономики. "Если бы мы в этом году получили не 2 млрд долларов, а 10 млрд долларов, то это дало бы дополнительно 5 п.п. к нашему ВВП", - сказал советник Президента Украины Олег Устенко. Авторы репортажа уверены: дополнительные 5% ощутил бы на себе каждый украинец. Пойдет ли новая власть далее заявлений? Слова звучат правильные, ждем действий, - резюмировали журналисты в репортаже программы "Гроші".