Мэр Львова поддержал требование аграриев запретить продажу земли иностранцам, - СМИ

Мэр Львова Андрей Садовый подписал обращение Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) к президенту с просьбой запретить в Конституции продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам. Об этом сообщают Комментарии.

"Тема рынка земли сегодня касается каждого. Ведь это не только вопрос экономики: в условиях ведения войны - это, прежде всего, вопрос национальной безопасности. Кроме того, аграрный бизнес сегодня обеспечивает 17% ВВП страны и 40% валютных поступлений. В случае допуска иностранцев с их дешевыми кредитами на рынок земли в Украине, отечественный сельхозпроизводитель может быть просто вытеснен с агросектора", - заявил глава общественной ассоциации "Всеукраинская Аграрная Рада" Андрей Дикун.



Ассоциация объявила сбор подписей под данной инициативой. В каждом областном центре установлены палатки ВАР, где любой желающий может поставить подпись под обращением.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал старт земельной реформы в 2019 году. Он поручил Кабинету министров до 1 октября подготовить, а Верховной Раде принять до 1 декабря соответствующий законопроект. Премьер-министр Алексей Гончарук, со своей стороны, в эфире одного из телеканалов заявил, что правительство планирует разрешить иностранцам покупать украинскую землю.



СМИ также сообщили, что инициативу Всеукраинской Аграрной Рады поддержал олигарх Игорь Коломойский.