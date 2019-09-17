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17 вересня 2019, вівторок, 16:23 296
Політика 2019-09-17T18:30:04+03:00
Українські Новини
Мер Львова підтримав вимогу аграріїв заборонити продаж землі іноземцям, - ЗМІ

Мер Львова підтримав вимогу аграріїв заборонити продаж землі іноземцям, - ЗМІ

Міський голова Львова Андрій Садовий підписав звернення Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) до президента з проханням заборонити в Конституції продаж землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам. Про це повідомляє Comments.

"Тема ринку землі сьогодні стосується кожного. Адже це не тільки питання економіки: в умовах ведення війни - це, передусім, питання національної безпеки. Крім того, аграрний бізнес сьогодні забезпечує 17% ВВП і 40% валютних надходжень. У разі допуску іноземців з їх дешевими кредитами на ринок землі в Україні, вітчизняний сільгоспвиробник може бути просто витіснений з агросектору", - заявив голова громадської асоціації "Всеукраїнська Аграрна Рада" Андрій Дикун.

Асоціація оголосила збір підписів під даною ініціативою. В кожному обласному центрі встановлені намети ВАР, де будь-який бажаючий може поставити підпис під зверненням.Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував старт земельної реформи в 2019 році. Він доручив Кабінету міністрів до 1 жовтня підготувати, а Верховній Раді прийняти до 1 грудня відповідний законопроект. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, зі свого боку, в ефірі одного з телеканалів заявив, що уряд планує дозволити іноземцям купувати українську землю.

ЗМІ також повідомили, що ініціативу Всеукраїнської Аграрної Ради підтримав олігарх Ігор Коломойський.

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