Томиленко и Дезир в Варшаве потребовали справедливости в расследовании убийства Гонгадзе

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко и представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе средств массовой информации Арлем Дезир в ходе встречи в Варшаве (Польша) потребовали от дейстующей власти в Украине справедливости в расследовании убийства журналиста и основателя интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Помним... Требуем справедливости... Представитель ОБСЕ Арлем Дезир поддерживает украинских журналистов, которые требуют полного расследования убийства нашего коллеги, основателя "Украинской правды", Георгия Гонгадзе. Прошло 19 лет с момента исчезновения и убийства Георгия в сентябре 2000 года...

Журналисты не должны бояться расправы за свои публикации, а государство обязано защищать свободу слова. И реально бороться с безнаказанностью за атаки на журналистов", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 10 мая Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) избрала членом исполнительного комитета председателя НСЖУ Сергея Томиленко.