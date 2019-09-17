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17 сентября 2019, вторник, 15:03 77
СМИ 2019-09-17T17:15:02+03:00
Українські Новини
Томиленко и Дезир в Варшаве потребовали справедливости в расследовании убийства Гонгадзе

Томиленко и Дезир в Варшаве потребовали справедливости в расследовании убийства Гонгадзе

Сергей Томиленко, Арлем Дезир и Валерий Макеев. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергей Томиленко, Арлем Дезир и Валерий Макеев. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко и представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе средств массовой информации Арлем Дезир в ходе встречи в Варшаве (Польша) потребовали от дейстующей власти в Украине справедливости в расследовании убийства журналиста и основателя интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Помним... Требуем справедливости... Представитель ОБСЕ Арлем Дезир поддерживает украинских журналистов, которые требуют полного расследования убийства нашего коллеги, основателя "Украинской правды", Георгия Гонгадзе. Прошло 19 лет с момента исчезновения и убийства Георгия в сентябре 2000 года...

Журналисты не должны бояться расправы за свои публикации, а государство обязано защищать свободу слова. И реально бороться с безнаказанностью за атаки на журналистов", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 10 мая Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) избрала членом исполнительного комитета председателя НСЖУ Сергея Томиленко.

Больше новостей о: ОБСЕ Георгий Гонгадзе НСЖУ Сергей Томиленко Арлем Дезир Убийство журналиста

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