Миссия ООН призывает Минобороны отказаться от ареста призывников

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине призывает Министерство обороны отказаться от произвольного ареста во время призывных кампаний.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине мониторинговой миссии ООН, передают Українськi Новини.

Кроме того, Минобороны следует принять соответствующие меры для того, чтобы военные комиссариаты прекратили практику жестокого обращения в контексте призыва в Вооруженные Силы во время последующих призывных кампаний.

Как сообщали Українськi Новини, 780 граждан подлежали призыву на срочную военную службу в Киеве в апреле-июне.

Ранее экс-президент Петр Порошенко утвердил сроки увольнения военных в запас и даты призыва-2019.

Тем временем в ВСУ заявили, что информация, распространяемая в СМИ и соцсетях, что якобы военные комиссариаты проводят облавы и "воруют" людей прямо на улицах является фейком.

Во Львове оштрафовали военного комиссара, который обнародовал в соцсети список уклоняющихся от призыва