подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 сентября 2019, вторник, 14:32 116
Силовые структуры 2019-09-17T14:46:31+03:00
Українські Новини
Миссия ООН призывает Минобороны отказаться от ареста призывников

Миссия ООН призывает Минобороны отказаться от ареста призывников

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине призывает Министерство обороны отказаться от произвольного ареста во время призывных кампаний.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине мониторинговой миссии ООН, передают Українськi Новини.

Кроме того, Минобороны следует принять соответствующие меры для того, чтобы военные комиссариаты прекратили практику жестокого обращения в контексте призыва в Вооруженные Силы во время последующих призывных кампаний.

Как сообщали Українськi Новини, 780 граждан подлежали призыву на срочную военную службу в Киеве в апреле-июне.

Ранее экс-президент Петр Порошенко утвердил сроки увольнения военных в запас и даты призыва-2019.

Тем временем в ВСУ заявили, что информация, распространяемая в СМИ и соцсетях, что якобы военные комиссариаты проводят облавы и "воруют" людей прямо на улицах является фейком.

Во Львове оштрафовали военного комиссара, который обнародовал в соцсети список уклоняющихся от призыва

Больше новостей о: Права человека Призыв в армию Права человека в Украине

Архив
Новости
Девушка в нижнем белье громила машины на день города в Днипре 15:29
Коломойский положил глаз на "Энергоатом", – Кулик 15:23
Пресс-секретарь Зеленского Мендель похвасталась патриотической тату, но не показала ее 15:19
Сделать нормой пять детей в украинской семье является одной из задач политики Зеленского, - Карижский 15:05
Томиленко и Дезир в Варшаве потребовали справедливости в расследовании убийства Гонгадзе 15:03
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
Богдан разоткровенничался. Зеленский обойдется дороже Порошенко 07:00 Мнение
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok