Миссия ООН призывает Минобороны отказаться от ареста призывников

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине призывает Министерство обороны отказаться от произвольного ареста во время призывных кампаний.\r\nОб этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине мониторинговой миссии ООН, передают Українськi Новини.\r\nКроме того, Минобороны следует принять соответствующие меры для того, чтобы военные комиссариаты прекратили практику жестокого обращения в контексте призыва в Вооруженные Силы во время последующих призывных кампаний.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 780 граждан подлежали призыву на срочную военную службу в Киеве в апреле-июне.\r\nРанее экс-президент Петр Порошенко утвердил сроки увольнения военных в запас и даты призыва-2019.\r\nТем временем в ВСУ заявили, что информация, распространяемая в СМИ и соцсетях, что якобы военные комиссариаты проводят облавы и "воруют" людей прямо на улицах является фейком.\r\nВо Львове оштрафовали военного комиссара, который обнародовал в соцсети список уклоняющихся от призыва