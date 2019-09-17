ICU и Таблеточки презентовали серию детских книг ICU Kids Books

Проект ICU Business Books совместно с благотворительным фондом Таблеточки презентовали серию детских книг ICU Kids Books.

"Мы давно хотели запустить серию умных детских книг, написанных известными финансистами или посвященных финансовой тематике. Наконец, это стало реальностью, что особенно ценно для нас, поскольку все средства от продажи книг серии пойдут в фонд Таблеточки на помощь онкобольным детям", - подчеркнул Константин Стеценко, учредитель финансовой группы ICU.

Первой книгой серии стала "Артуро и Единорог" авторства Джованни Сальветти, известного международного инвестиционного банкира, которую он лично представил украинскому финансовому сообществу. Книга вышла с оригинальными иллюстрациями автора.

"Артуро и Единорог - очень личная история для маленьких читателей от крупного бизнесмена. Человеку, который занимается международным бизнесом, к сожалению, очень сложно посвятить много времени живому общению с семьей. Укладывать детей спать по видеосвязи, за тысячи километров от дома - иногда это чуть ли не единственный вариант, который мне тоже, к сожалению, знаком. Я очень рад, что ICU подарила эту книгу украинским детям", - отметил Макар Пасенюк, учредитель ICU.

Сам автор отметил, что писал книгу для широкой детской аудитории от 5 до 15 лет и не вкладывал в нее взрослого подтекста.

"Эта книга - одна из сказок, которые я рассказываю своим детям во время совместных выходных. Обычно они заказывают темы сказок, а я их придумываю. Именно так и родился "Артуро и единорог". Это очень простая история, и мне приятно, что она находит отзыв не только у моих детей", - рассказал Джованни Сальветти.

Также в рамках презентации с участием автора и известных представителей украинского бизнеса состоялась дискуссия о совмещении отцовства и успешной карьеры.

"Я много путешествую по работе и знаю, что, когда долго не видишь детей, лучший способ сблизиться - качественное проведение времени вместе. Очень легко включить детям телевизор или видеоигры. Но это не продуктивно. Вместо этого я рассказываю им истории, такие как "Артуро". Это способ передать детям свои ценности", - поделился своим опытом Джованни Сальветти.

СEO Укрпочты Игорь Смелянский отметил, что самое сложное для занятого человека в воспитании детей — это уметь "отключать мозг" от работы.

"Дети это чувствуют, поэтому важно планировать свое время так, чтобы время вместе было действительно качественным. Я всегда подробно и заранее планирую все активности с детьми, чтобы в эти моменты быть с ними на 100%", - подчеркнул он.

Директор ICU Ventures Роман Никитов поделился с гостями своим опытом привлечения детей к "совместным проектам".

"Дистанцию, которая может появляться между занятыми родителями и детьми, можно заполнить проектами с привлечением детей в качестве полноценных участников. Это может быть совместная игра, поход куда-то, поездка. Все можно превратить в проект, где каждый имеет свою четкую роль: например, папа - водитель, ребенок - указывает дорогу. Такие простые вещи имеют огромное значение для построения отношений с детьми. Главное - что-то делать вместе", - подчеркнул руководитель венчурного направления ICU.

В рамках презентации книги также состоялся сбор средств в фонд "Таблеточки" в помощь онкобольным детям.

Партнером ICU Kids Books в издании книги "Артуро и Единорог" стало издательство Yakaboo.

Про ICU

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по управлению активами в Украине, с более чем $ 500 млн под управлением. Наша стратегия включает также инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг.

Наша профессиональная инвестиционная команда имеет опыт работы в области прямых инвестиций и венчурного капитала, высокодоходных корпоративных и проблемных долгов, реструктуризаций и других специальных ситуаций на ряде развивающихся рынков. Инвестиционные решения группы подкрепляются надежным макроэкономическим и отраслевым анализом, проводимым нашей внутренней командой экономистов.

Мы стремимся предоставить нашим клиентам превосходную доходность с учетом риска по ряду классов активов. ICU расширяет свое присутствие на ключевых европейских рынках за счет сочетания органического роста и приобретений, и продолжает расширять спектр своих инвестиционных предложений.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.