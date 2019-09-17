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17 сентября 2019, вторник, 15:05 739
Общество 2019-09-17T17:28:48+03:00
Українські Новини
Сделать нормой пять детей в украинской семье является одной из задач политики Зеленского, - Карижский

Сделать нормой пять детей в украинской семье является одной из задач политики Зеленского, - Карижский

"Нужно восстанавливать модель традиционной многодетной украинской семьи, которая существовала вплоть до середины XX века", - считает политический консультант и руководитель компании Karyzhsky Communications Максим Карижский.

"При нынешних условиях пятеро детей в семье - это минимальное число. Двое детей уезжают учиться заграницу. Причем уезжают они в страны первого мира для того, чтобы перенять успешный опыт. Таким образом, Украина не отказывается от роли экспортера трудовых ресурсов, а делает это своей стратегией. Три остальных ребенка остаются в Украине для того, чтобы заменить своих родителей. Это модель образцовой украинской семьи, в которой сейчас нуждается страна", - рассказывает Карижский.

В интервью "Как Зеленскому планировать третий президентский срок", опубликованному изданием "Апостроф", он так же добавляет, что запрещающими мерами выезд из страны не остановить, поэтому нужно способствовать повышению рождаемости. Максим Карижский считает, что для этого можно перенять нестандартный опыт поощрения рождаемости у других стран.

"Например, в Грузии Патриарх объявил, что станет крестным отцом каждого третьего ребенка в семье и всех последующих. А правительство Италии с 2019 года дает в пользование на 20 лет земельный участок каждой семье, у которой рождается третий ребенок", - отмечает эксперт.

Напомним, что новая министр здравоохранения Зорина Скалецкая рассказала о своих первоочередных задачах, среди которых увеличение продолжительности жизни и рождаемости.

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