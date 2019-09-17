"Слуга народа" требует прямого участия народа в законодательном процессе, но отказывает киевлянам в праве прямо влиять на власть в столице

В "Слуге народа" требуют прямого участия народа в законодательном процессе, но отказывают киевлянам в праве прямо влиять на власть в столице. Об этом заявил главный редактор радио НВ Валерий Калныш в Facebook.

"Вот как получается. СН требует прямого участия народа в законодательном процессе и хочет закрепить это в Конституции, но при этом отказывает киевлянам в праве прямо влиять на власть в столице. И это не про мемчик "Л-"логика"", это про двойные стандарты. Можно напарить про "народа-богоносца", народу нравится, а на самом деле исключить из закона "органи самоорганізації населення", как часть системы местного самоуправления (ст.7) и отказать в праве "в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення" (ст.8 действующего закона полностью исключена).

Кстати, в новом законе о столице быть депутатом райсовета это получить больше влияния чем мэр. Ведь именно райсоветы теперь будут (ну будут же, кто сомневается, что этот закон будет проголосован?) определять вопросы торговли на рынках и парковки, утверждать планы застройки".











