"Слуга народу" вимагає прямої участі народу у законодавчому процесі, але відмовляє киянам у праві прямо впливати на владу в столиці

У "Слузі народу" вимагають прямої участі народу у законодавчому процесі, але відмовляють киянам у праві прямо впливати на владу в столиці. Про це заявив головний редактор радіо НВ Валерій Калниш у Facebook.

"Ось як виходить. СН вимагає прямої участі народу у законодавчому процесі і хоче закріпити це в Конституції, але при цьому відмовляє киянам у праві прямо впливати на владу в столиці. І це не про мемчик "Л-"логіка"", це про подвійні стандарти. Можна напарити про "народа-богоносця", народу подобається, а насправді виключити із закону "органи самоорганізації населення", як частина системи місцевого самоврядування (ст. 7) і відмовити в праві "у встановленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення" (ст. 8 чинного закону повністю виключена).

До Речі, у новому законі про столицю бути депутатом райради це отримати більше впливу, ніж мер. Адже саме райради тепер будуть (ну будуть же, хто сумнівається, що цей закон буде проголосований?) визначати питання торгівлі на ринках і паркування, затверджувати плани забудови".