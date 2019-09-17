В Офісі президента провели перше засідання ради зі свободи слова. Результати засекретили, - ЗМІ

В Офісі президента провели перше засідання Ради зі свободи слова. Про це розповів один із учасників засідання, інформує портал thebabel.net.

За його словами, на ньому були присутні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Головував експерт інформдепартаменту Офісу президента Максим Кречетов. Понад 30 осіб представляли ЗМІ.

Під час зустрічі було запропоновано обрати тимчасовий склад ради із 15 осіб - 6 від медіа, 6 від громадських організацій та по одному від Офісу президента, Національної спілки журналістів та Незалежної медіа-профспілки. Положення про раду буде розроблено пізніше - за пропозицією ОП, його розробить тимчасовий склад, який обрано на пів року. Крім того, учасники зустрічі проголосували за розгляд питання про запровадження національної прескарти.

У коментарі Кречетов розповів, що це була "робоча нарада".

"Положення про раду немає, ми тільки будемо його готувати. Указу президента про персональний склад теж немає, і не дуже скоро буде", - повідомив Кречетов.