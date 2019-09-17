подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 сентября 2019, вторник, 12:25 344
Общество 2019-09-17T12:25:26+03:00
Українські Новини
Арестованы "Богданы": полиция начала расследовать нелегальную работу маршруток в Киеве

Арестованы "Богданы": полиция начала расследовать нелегальную работу маршруток в Киеве

Установлено, что маршрутки работали нелегально. Фото: укрфото
Установлено, что маршрутки работали нелегально. Фото: укрфото

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту нелегальной работы маршруток в Киеве

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что уголовное производство открыто 14 июня по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Досудебным расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов по поручению Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), должностными лицами коммунальной службы перевозок КГГА проведено несколько конкурсов по определению автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Полиция установила, что после проведения конкурса, в случае проигрыша аффилированного перевозчика, по предварительной договоренности между перевозчиком и должностными лицами КГГА, создавались искусственные условия для расторжения заключенного договора с перевозчиком - победителем конкурса.

Дополнительно руководством коммунальной службы перевозок предоставляются противоправные указания подчиненным о внесении недостоверных сведений в акты проверки маршрутов в части отражения интервала движения и количества транспортных средств, задействованных на маршруте, а также выполнения условий инвестиционных договоров.

Также, руководством департамента транспортной инфраструктуры и коммунальной службы перевозок разработана преступная схема получения неправомерной выгоды от перевозчиков за не принятие мер реагирования.

В течение 2016-2019 годов противоправными действиями должностных лиц департамента транспортной инфраструктуры по предварительным расчетам нанесен ущерб КП «Киевпастранс» на общую сумму около 7,5 млн гривен.

Так, согласно предоставленной оперативной информации, к преступной схеме причастны ряд лиц, которые совершают действия для препятствования деятельности легальных перевозчиков и помощи в работе нелегальных перевозчиков.

В частности, следствию стало известно о нелегальной работе 2 ранее закрытых маршрутов, а именно № 412 (станция метро "Льва Толстого" - Корчеватое) и № 570 (ул. Смелянская - ул. Терещенковская).

Правоохранители установили, что 18 автобусов "Богдан", которые используются на этих маршрутах, хранятся на территории предприятия по адресу: проспект Степана Бандери , 20-а.

Следствие признало их вещественными доказательствами, в начале сентября суд наложил на них арест и запретил использование данных автобусов.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2018 года департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договоры с 4 частными перевозчиками, работающими в режиме маршрутного такси.

Больше новостей о: Киев КГГА Маршрутки ГБР

Архив
Новости
Fitch повысил рейтинг пяти городов Украины 13:28
Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате", - разведка 13:28
В школах Севастополя по желанию будут изучать украинский, - СМИ 13:25
Убийство директора "Капарол Украина" Зможного раскрыто 13:23
ДТП с участием Chevrolet Volt. Фото: Информатор
Погоня с ДТП: чем закончилась попытка поездить на чужой машине 13:22
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
Контрабанда товаров в Украину достигнет $17,2 млрд в 2021 09:38
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok