Показатель системного кризиса: таможня не выполнила месячный план на 20%, - Левочкин

Проблемы с госбюджетом переросли в системный кризис. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, комментируя данные Госказначейства о недовыполнении госбюджета за август по общему фонду на 11,6%, информирует персональный портал политика.

"Недобор общего фонда бюджета в августе составил 11,2 млрд гривен - это 11,6% от плана. В целом же с начала года план по доходам не выполняется на 30,8 млрд. Это уже системный кризис, который сильнее всего бьёт по образованию, медицине, культуре и поддержке экономики", - заявил Сергей Левочкин.

Народный депутат привёл данные за семь месяцев 2019 года, согласно которым расходы по общему фонду на поддержку экономики недофинансированы на треть (на 5,9 млрд грн от плана на период), на культуру и спорт - на 26% (или на 1,6 млрд грн), медицину - на 20,2% (или на 4,5 млрд грн), образование - на 14% (3,2 млрд грн). Всего же недофинансирование расходов общего фонда составляло 48,4 млрд грн.

"Катастрофа с поступлениями доходов в бюджет в августе произошла во многом из-за полного провала по таможне, которая не выполнила план месяца на 19,6%. И это - показатель системности кризиса, поскольку выполнение госбюджета не может зависеть от колебаний курса нацвалюты. Очевидно, что для Украины крайне необходимо увеличение бюджетных поступлений от промышленных предприятий, но для этого необходимо увеличить финансирование программ поддержки экономики в разы, а не урезать их, как сейчас", - объяснил политик.

"Сейчас мы имеем замкнутый круг: поступления от промышленности не растут из-за отсутствия господдержки, а господдержка не растёт из-за недостатка средств в бюджете. Вырваться из него можно, только создав внешнеполитические условия для возрождения экономики. Договориться о снижении цены на газ непосредственно с "Газпромом", восстановить доступ украинским товарам на рынки всех соседних государств - это задачи для новой власти, для выполнения которых у Оппозиционной платформы - За життя есть фундаментальные наработки, профессиональная команда и желание работать на благо страны. Если эти предложения будут приняты, в проекте госбюджета на 2020 год можно будет значительно увеличить финансирование как социальных расходов, так и поддержки экономики", - резюмировал Сергей Левочкин.