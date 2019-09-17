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17 сентября 2019, вторник, 12:00 637
Общество 2019-09-17T12:20:28+03:00
Українські Новини
Булгаков-FEST получил ежегодную "прописку" на Андреевском

Булгаков-FEST получил ежегодную "прописку" на Андреевском

14 сентября 2019 в Киеве впервые прошел фестиваль городской культуры Булгаков-FEST, собравший на Андреевском спуске тысячи киевлян и гостей столицы. Была здесь и магия булгаковских чтений в музее, и демонстрация фильмов по мотивам произведений автора, и театрализованные представления, и презентация новоизданных книг о великом гении, и, в довершении всего, концертная программа с участием групп "Лиловый", Макс Пташник и clan, LAMA и "Танок на майдані Конго" (ТНМК).

Идея организовать фестиваль на базе Дома-музея Михаила Булгакова принадлежит основателю благотворительного фонда "Культурные новации", арт-бизнесмену, букинисту Владиславу Трубицину, который уже давно дружит, сотрудничает с музеем и помогает ему. Именно поэтому решение о совместном проведении Булгаков-fest можно считать закономерным и логичным венцом этого длительного и продуктивного взаимодействия.

"Мы с Музеем - давние друзья и заядлые булгаковеды, нам нравится популяризовать работы и знакомить с жизнью великого мастера жителей столицы и её гостей. И поскольку формат фестиваля имеет наиболее широкий охват и специфику интерактивного вовлечения, мы решили сделать на Андреевском новую "изюминку", новую "визитную карточку" спуска, "прописав" здесь ежегодный сентябрьский Булгаков-FEST. И, глядя на количество молодёжи, заинтересованной в активностях фестиваля, я понимаю, что мы выбрали правильное место, время и формат для формирования новой культурной традиции, для современного прочтения классики, для актуализации традиции неторопливого, вдумчивого чтения", - сказал Владислав Трубицин.

На полдня участники и зрители фестиваля погрузились в слегка тревожную, но такую притягательную атмосферу, сотканную из магии по-булгаковски - воландовские проделки и провокации, тёмные лестницы музея, наполненные духом мистицизма и артефактами другой эпохи, где зазевавшихся посетителей ловили врасплох вдруг ожившие герои - клетчатый человечек с треснувшим пенсне, невероятных размеров говорящий кот Бегемот и, чего хуже, сам Воланд...

Чтецы прочли лучшие фрагменты из любимых произведений Булгакова, для детей был установлен скалодром и детская площадка с лаунж-зоной для родителей. Стилизованные в духе 30-х годов, фото-зоны способствовали созданию памятных кадров, а фуд-корты потешили гастрономические притязания гостей фестиваля.

В шатре в сквере Слипака на мягких пуфах расположились те, кому ближе кинотворчество по мотивам Михаила Булгакова - здесь крутили "Собачье сердце", "Ивана Васильевича" и др.

Любителей чтения порадовали сразу 4 книжные новинки о жизни и творчестве Булгакова, его "киевском периоде", которые увидели свет благодаря меценатской деятельности Владислава Трубицина и были презентованы в рамках фестиваля.

Театр на Подоле открыл свои двери для книжной лавки, где посетители могли удовлетворить взыскательные интеллектуальные запросы.Ближе к вечеру гостей развлекали акустической живой музыкой украинские коллективы - Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник и clan, и Лиловый.

Под открытым небом собрались тысячи киевлян, чтобы стать в этот день единым целым, достойным своего великого земляка. И хоть музыка стихла до полуночи, по знаменитому склону ещё долго бродили те, кто проникся духом мистицизма великого гения, не желая отпускать его в ту ночь…

Больше новостей о: Андреевский спуск Михаил Булгаков Булгаков-FEST Владислав Трубицин

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