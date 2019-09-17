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17 сентября 2019, вторник, 11:04 617
Происшествия 2019-09-17T13:30:03+03:00
Українські Новини
Поджог дома Гонтаревой выгодный самой экс-главе НБУ, - Голобуцкий

Поджог дома Гонтаревой выгодный самой экс-главе НБУ, - Голобуцкий

Политический эксперт Алексей Голобуцкий прокомментировал ситуацию с поджогом дома Валерии Гонтаревой под Киевом. По мнению эксперта, эта ситуация выгодна самой Гонтарева, которая будет просить политического убежища в Великобритании на фоне обвинений в выводе компанией миллиарда долларов из Украины. 

"Экс-глава Нацбанка на днях подаст прошение о политическом убежище в Британии. И есть высокая вероятность, что она его получит. Значит те, кто подожгли ее авто и дом достигли цели, которую поставила перед собой Гонтарева. - пишет Голобуцкий на своей странице в Фейсбук. Вопрос первый. Сколько стоит дом и автомобиль Гонтаревой? Не более одного миллиона долларов США. Вопрос второй. В каких суммах выведенных денег обвиняют руководительницу НБУ и инвесткомпании ICU ее оппоненты? Примерно один миллиард долларов США".

Эксперт отметил, что Гонтарева уже заявляла о "заказе", когда ее сбила машина в Лондоне. Зато лондонская полиция, исследовав ДТП, квалифицировала его как несчастный случай. К тому же, утверждает эксперт, запугивание Гонтаревой не имеют никакого смысла - она ​​сама не заинтересована возвращаться в Украину. "Если нужно, чтобы она вернулась в Украину и дала показания - запугивание не нужны. А Гонтарева - ключевой свидетель (как минимум свидетель) по десяткам дел. Это выгодно только тому (тем), кто считает, что в Киев Гонтарева не должна вернуться никогда. И очевидно, это выгодно самой Гонтаревой. Конечно, многое будет зависеть от расследования украинской полиции. пока она молчит, а тем временем юристы Гонтаревой готовят просьбу о политическом убежище. И пока дело будет рассматриваться Гонтарева де-факто будет выведена из-под любых возможностей украинской Фемиды добраться до нее", - пишет Алексей Голобуцкий.

Напомним, Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос. Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка с целью получения неправомерной выгоды". Гонтарева, которая сейчас находится за пределами Украины, дважды не явилась на допрос в ГБР и не сообщила причину неявки.
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