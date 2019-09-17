Киевстар и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack with Kyivstar

Теперь сервисы глобального Azure от Microsoft доступны из дата-центра Киевстар

Киевстар, крупнейший национальный оператор, и Microsoft, мировой лидер в области информационных технологий, предлагают украинским бизнес-клиентам облачное решение Azure Stack with Kyivstar. Партнерский продукт позволит компаниям оптимизировать свои корпоративные процессы и оставаться в правовом поле. К примеру, персональные данные, которые компаниям согласно законодательства необходимо обрабатывать на территории Украины, остаются в пределах страны. А для IT-разработчиков процесс развертывания приложений станет быстрее и гибче. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компании в Украине становятся все более цифровыми – они используют сложную аналитику, новые каналы коммуникаций, создают для своих клиентов IT-продукты, которые работают с большим количеством данных и объединяют в себе несколько разных технологий, — рассказывает Александр Комаров, президент Киевстар. — Наша компания откликается на такой запрос бизнеса и, мы первыми из операторов предложили современное решение, объединившее преимущества Azure от Microsoft с возможностями телекома".

Эксперты рынка облачных решений сходятся во мнении, что спрос у украинских компаний на облачные сервисы стабильно растет с 2012 года. Исследования в этой области показали, что в 2018 году украинский рынок облачных сервисов в объемах продаж достиг показателя 30,7 млн. долларов США.

Для каких секторов экономики полезен сервис Azure Stack with Kyivstar?

финансовый - для анализа потребителя финансовых услуг, финансового моделирования и обнаружения мошенничества;

- для анализа потребителя финансовых услуг, финансового моделирования и обнаружения мошенничества; здравоохранение - для анализа клинических данных и анализа показаний с "умных" устройств;

- для анализа клинических данных и анализа показаний с "умных" устройств; розничная торговля - для оптимизации ассортимента и складских запасов, инвентаризации, системы заказов, организации торгового пространства;

- для оптимизации ассортимента и складских запасов, инвентаризации, системы заказов, организации торгового пространства; энергетическая отрасль - для оптимизации процесса логистики, работы устройств интернета вещей (счетчиков и измерительных проборов);

- для оптимизации процесса логистики, работы устройств интернета вещей (счетчиков и измерительных проборов); производство - для профилактического обслуживания оборудования и обеспечения контроля качества продукции;

- для профилактического обслуживания оборудования и обеспечения контроля качества продукции; государственный сектор - для контроля и управления "умным" городом и "умным" транспортом и управления бюджетом.

"Облачное решение Azure Stack позволяет внедрять сервисы Azure в локальном дата-центре, создавая условия для развития бизнес-инноваций в Украине. Нам приятно наблюдать за тем, как компания Киевстар развивается, а новаторский дух крепнет", - комментирует Март Мае, руководитель бизнес-направления Microsoft Azure в 24 странах Европы и Азии.

Стоимость услуги Azure Stack with Kyivstar – от 1 600 грн. Пользователям предлагаются гибкие, понятные и доступные тарифные планы, а также персональное корпоративное обслуживание от Киевстар и техническую поддержку от Microsoft.

Подробную информацию о подключении к сервису Azure Stack with Kyivstar и вопросах, связанных с наполнением сервиса, можно найти по ссылке.

Напомним, Киевстар заключил партнерство с компанией Microsoft в конце 2016 года и пополнил портфель решений для бизнеса продуктом облачной технологии. С момента коммерческого подключения услуги более сотни бизнес-клиентов оператора стали пользователями Office 365 от Microsoft. Azure Stack with Kyivstar является логичным продолжением стратегического партнерства с Microsoft.