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17.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам"

17 сентября 2019, вторник, 10:42 608
Общество 2019-09-17T10:44:10+03:00
Українські Новини
От Зеленского ожидают введение уголовной ответственности за свалку мусора, - Карижский

От Зеленского ожидают введение уголовной ответственности за свалку мусора, - Карижский

"Разумным и полезным представляется введение уголовной ответственности за свалку мусора. К примеру, через 5 лет. Это решение будет содействовать строительству мусороперерабатывающих заводов. Чтобы через 5 лет практика свалки мусора на землю исчезла". Такое мнение высказал политический консультант Максим Карижский в интервью для издания Апостроф.

"Пора начать заботиться о земле, воспринимать ее как особую ценность. Исходя из того, что вскоре земля станет одним из самых важных ресурсов на планете, необходимо понять, сколько в Украине её имеется и в каком она состоянии", - добавил Карижский.

Он также указал, что нужно провести очистку земельной поверхности и привести её в полную готовность к выращиванию урожая.

"Украинская земля должна ассоциироваться с экологической безопасностью, а не с радиацией и мусором. Мусорные свалки должны быть ликвидированы, а их дальнейшее появление - предотвращено посредством утилизации мусора".

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