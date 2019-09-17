Коломойский может сорвать кредит МВФ, - Фурса

Международные партнеры Украины встревожены внутренней политикой Офиса президента, в частности влиянием миллиардера Игоря Коломойского, сообщает портал obozrevatel.com.

Как заявил в комментарии экономист Сергей Фурса, иностранных партнеров Украины волнует будущее ПриватБанка.

"Что касается Коломойского, он действительно является проблемой, потому что четко и публично все наши западные партнеры очертили красные линии, и ПриватБанк - за их пределами. То есть наше сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы ПриватБанка, а если точнее - нерешения ее в пользу Коломойского.

Если вопрос будет решен в его пользу, это точно может парализовать любое сотрудничество", - подчеркнул Фурса.

Ранее же политологи и эксперты напрямую связали влияние Игоря Коломойского на власть в Украине. Примером этого может служить резонансное фото бизнесмена в окружении первых лиц государства в Офисе президента.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении нового кредита. На этот раз речь идет о сумме в $5 млрд долларов.