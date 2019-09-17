Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело

Против работника "Громадського ТВ" Богдана Кутепова, который призывал к избиению журналистов неправильных с его точки зрения медиа (в том числе и "Страны"), открыли уголовное производство после обращения в полицию редакции СМИ, сообщает портал издания.\r\nПроизводство, которое открыто по статье №171 часть 1 ("препятствование законной деятельности журналиста") Уголовного кодекса Украины зарегистрировано в ЕРДР 16 сентября. Максимальная санкция статьи – ограничение свободы на три года. Расследование ведет Шевченковский райотдел полиции Киева.\r\nНапомним, что 10 сентября Кутепов опубликовал в Facebook пост, в котором призвал избивать журналистов. В том числе и журналистов "Страны".\r\n\r\nПосле разразившегося скандала он сначала заявил, что не то имел в виду, но потом повторил в комментарии к своему посту призыв "вас желательно п**дить" (слова обращались к заместителю главного редактора "Страны" Светлане Крюковой).\r\n\r\n После этого "Страна" подала заявление об угрозах в Нацполицию.\r\n"Наше издание в последние годы подвергалось постоянному давлению со стороны власти. Против нас фабриковали уголовные дела. На наших журналистов совершались нападения. Поэтому мы максимально серьезно относимся к любым угрозам, которые звучат в наш адрес. К сожалению, публичные призывы к насилию, в том числе и в соцсетях, в нашей стране стали нормой. И именно они часто провоцируют преступления. Но этому надо рано или поздно положить конец. Поэтому мы, после неоднократно прозвучавших призывов к насилию в адрес журналистов со стороны Богдана Кутепова, приняли решение написать заявление в полицию. Надеемся на объективное расследование и на справедливое наказание за угрозы и призывы к насилию. Будем внимательно следить за этим делом", - заявил главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва.\r\nНапомним, что Громадське ТВ уже осудило заявление Богдана Кутепова.\r\n"ОО "Громадське ТВ" осуждает любые проявления и призывы к насилию, как и любые высказывания, унижающие людей. Организация осуждает публичные высказывания журналиста Богдана Кутепова в социальных сетях в адрес журналистов, работавших на пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко и считает их недопустимыми", - сказано в заявлении.\r\nТакже "Громадське ТВ" сообщает, что в связи с ситуацией с Богданом Кутеповым будут созваны Редакционный совет и общее собрание.