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17 сентября 2019, вторник, 08:31 63
СМИ 2019-09-17T08:39:05+03:00
Українські Новини
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело

Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело

Против работника "Громадського ТВ" Богдана Кутепова, который призывал к избиению журналистов неправильных с его точки зрения медиа (в том числе и "Страны"), открыли уголовное производство после обращения в полицию редакции СМИ, сообщает портал издания.

Производство, которое открыто по статье №171 часть 1 ("препятствование законной деятельности журналиста") Уголовного кодекса Украины зарегистрировано в ЕРДР 16 сентября. Максимальная санкция статьи – ограничение свободы на три года. Расследование ведет Шевченковский райотдел полиции Киева.

Напомним, что 10 сентября Кутепов опубликовал в Facebook пост, в котором призвал избивать журналистов. В том числе и журналистов "Страны".

После разразившегося скандала он сначала заявил, что не то имел в виду, но потом повторил в комментарии к своему посту призыв "вас желательно п**дить" (слова обращались к заместителю главного редактора "Страны" Светлане Крюковой).

 После этого "Страна" подала заявление об угрозах в Нацполицию.

"Наше издание в последние годы подвергалось постоянному давлению со стороны власти. Против нас фабриковали уголовные дела. На наших журналистов совершались нападения. Поэтому мы максимально серьезно относимся к любым угрозам, которые звучат в наш адрес. К сожалению, публичные призывы к насилию, в том числе и в соцсетях, в нашей стране стали нормой. И именно они часто провоцируют преступления. Но этому надо рано или поздно положить конец. Поэтому мы, после неоднократно прозвучавших призывов к насилию в адрес журналистов со стороны Богдана Кутепова, приняли решение написать заявление в полицию. Надеемся на объективное расследование и на справедливое наказание за угрозы и призывы к насилию. Будем внимательно следить за этим делом", - заявил главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва.

Напомним, что Громадське ТВ уже осудило заявление Богдана Кутепова.

"ОО "Громадське ТВ" осуждает любые проявления и призывы к насилию, как и любые высказывания, унижающие людей. Организация осуждает публичные высказывания журналиста Богдана Кутепова в социальных сетях в адрес журналистов, работавших на пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко и считает их недопустимыми", - сказано в заявлении.

Также "Громадське ТВ" сообщает, что в связи с ситуацией с Богданом Кутеповым будут созваны Редакционный совет и общее собрание.

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