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17 сентября 2019, вторник, 07:00 188
Lifestyle 2019-09-17T09:02:51+03:00
Українські Новини
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

Рождество Пресвятой Богородицы. Фото:azbyka.ru
Рождество Пресвятой Богородицы. Фото:azbyka.ru

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы считается одним из самых важных и почитаемых в православном и христианском мире. Ведь известно, что с древних времен люди уважали Богоматерь, как Божью праведницу, заступницу, и покровительницу детей и матерей.

Именно Мария подарила человечеству надежду, родив Мессию, который, согласно Библейским сказаниям, спас мир от греха.  Поэтому для всех верующих это событие имеет важное значение.

Українські Новини расскажут о главных традициях,  запретах и привилегиях этого праздника.

Рождество Пресвятой Богородицы по церковному календарю отмечается 21 сентября.

У большинства славян этот праздник ассоциируется со сбором урожая, ведь известно, что перед ним идет праздник жатвы. В древние времена к празднованиям подходили с особым вниманиям. Было принято надевать самую лучшую одежду, накрывать богатый стол, водить хороводы и приносить подношения.

Несмотря на то, что с годами многое изменилось, включая и традиции празднования, базовые рекомендации и аспекты праздника сохраняют свою ценность сквозь столетия.

В этот день основным правилом считается, прежде всего, избежание конфликтов и ссор с родными. Испокон веков считалось, что проявление грубого тона к окружающим может разгневать Богородицу.

В день празднования важно освободить себя от лишней грязной работы, бытовой нагрузки, для того, чтобы по максиму окунуться в атмосферу праздника, и почувствовать душевное умиротворение.

Кроме того, не рекомендуется употреблять в пищу мясо и алкоголь, а остатки еды принято не выбрасывать, а отдавать животным.

Очень важное значение этот праздник имеет для матерей. Ведь известно, что Пресвятая Мария зачала Сына Божьего от Святого Духа и является символом женского начала. 21 сентября все матери возносят молитвы за своих детей, прося Господа сохранить их от всякого зла и вернуть заблудших детей под Свое крыло.

Раньше, в этот день женщины просыпались до рассвета и шли на водоем, чтобы умыться водой до восхода солнца. Считалось, что если женщина проведет этот обряд и искупается до рассвета, она сохранит свою красоту до самой старости. А для того, чтобы сохранить крепкое здоровье у детей, было принято обливать их водой у порога.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы также имеет приметы и пословицы, которые предавались из уст в уста:

  • Пришла Пречистая – на дереве чисто, а придет Покрова – на дереве голо;
  •  Пречистая – картофель чистый;
  •  Если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно просватають в этом году.
  •  Чтобы избежать "злых глаз" и клеветы и болезней, в Рождество Пресвятой Богородицы сжечь старую одежду и обувь.

Ранее Українські Новини расскказывали о народных традициях и запретах в день Успения Пресвятой Богородицы. 

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