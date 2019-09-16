Ради борьбы с фейками надо провести аудит деятельности всех подразделений КГГА, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Государственной аудиторской службе Украины по осуществлению государственного финансового аудита деятельности структур КГГА, коммунальных предприятий и других подразделений за период 2015-2019 годов, сообщает пресс-служба мэра.

"Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам для осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля", - говорится в обращении мэра Киева на имя председателя Государственной аудиторской службы Украины.